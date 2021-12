Faça o checklist antes da viagem

Final de ano é época de aproveitar as férias e meter o pé na estrada para aproveitar a família nos festejos natalinos ou os amigos nas viagens de ano novo. Mas antes de pegar estrada, certifique-se de que seu carro está em ótimo estado para evitar dores de cabeça e que sua única preocupação durante a viagem seja se divertir. A manutenção preventiva inclui motor, sistema de suspensão, freios, pneus e a parte elétrica. Tudo deve estar em ordem e funcionando perfeitamente.

Então, antes de viajar, vale a pena separar um tempo para passar em um centro automotivo ou oficina de confiança que, durante esse período do ano, oferecem promoções para revisões que checam até 30 itens do seu carro. A procura em dezembro também é grande. Por isso, agende logo sua manutenção.

A revisão de fim de ano contempla itens como correia dentada do motor, amortecedores, lanternas, velas, filtros, limpadores, faróis, sistema de escapamento e ainda o alinhamento da direção e o balanceamento das rodas do carro. No centro automotivo Ancar, localizado na Boca do Rio, a revisão dura em média duas horas e custa R$ 160. Na Service Car, no bairro dos Mares, o preço fica um pouco mais caro: R$ 240. Já na Mônaco Auto Center, na região do Comércio, o serviço está em promoção durante o mês de dezembro e sai por a partir de R$ 99 para carros de passeio.

Segundo o mecânico Ney Carlos Barbosa, da Service Car, o ideal é realizar a manutenção periódica, mas se por algum motivo as revisões não foram feitas, realizar uma mais completa no final do ano pode evitar problemas maiores. "As datas são de acordo com o indicado no manual do proprietário ou após 10 mil quilômetros rodados. Assim, o motorista se previne de acidentes, garante boa dirigibilidade e conforto aos ocupantes do veículo durante toda a viagem", explica.

Manutenção

Existem alguns cuidados que o próprio proprietário pode identificar e cuidar de resolver, como observar o nível de óleo do motor, da direção e do freio. Além de não esquecer a checagem do nível de fluido e a coloração no radiador, pois mudanças de tonalidade indicam ineficiência do aditivo e necessidade de substituição dos fluidos.

O condutor também deve estar atento aos sinais apresentados no carro. Ruídos, trepidações e o sinais das luzes no painel de instrumentos indicam algo errado. Verifique também o painel e se todas as luzes de alerta funcionam bem.

Uma viagem de férias segura e sem surpresas desagradáveis com o veículo depende do bom funcionamento do carro. O veículo precisa estar preparado para as péssimas condições das estradas e diferentes condições climáticas.

Suspensão e freios

Os pontos de fixação da suspensão devem estar regulados para conseguir absorver os impactos da movimentação do veículo. O sistema de freios, que inclui discos e pastilhas, precisa estar funcionando de forma eficaz.

Isto garante paradas seguras, tanto em condições normais como nas emergenciais.

