Fabricantes apostam no carro autonômo

A recente greve dos pilotos da companhia aérea Air France está longe de prejudicar o "Mondial de l'Automobile", o tradicional Salão de Paris. Depois do pior momento da dura crise que ainda abala os países europeus, os fabricantes de veículos promovem ações para aumentar as vendas de carros. Mas, a indústria automotiva vislumbra o futuro e já desenvolve os carros autonômos, modelos que dispensam a ação efetiva do motorista na condução e dotados de tecnologia limpas e de equipamentos ultramodernos para a mobilidade.

Os carros do futuro, no entanto, já são bem conhecidos nos salões internacionais. Porém, a edição deste ano do evento parisiense - que abre as portas neste sábado e prossegue para o público até o dia 19 deste mês no Porte de Versailles - indica que ainda vai demorar para a indústria automotiva mundial "popularizar" os veículos autônomos.



A sueca Volvo, por exemplo, divulgou que já concluiu a pesquisa de um projeto que usa sensores magnéticos nas vias para auxiliar o reconhecimento da posição de seus carros autônomos. Na indústria automotiva, já não é um mero sonho um sistema capaz de guiar o carro sem a interferência direta do motorista. Marcas como a Mercedes-Benz, Audi, Lexus, BMW e a Ford também já possuem seus modelos com tecnologias avançadas, apoiadas por universidades e até pela gigante da informática Google.



Rogélio Golfarb, vice-presidente da Ford América do Sul. é cauteloso e não acredita que os estudos dos carros autônomos possam estar totalmente concluídos antes de 2040. "Ainda é tudo muito prematuro. A Ford detém esta tecnologia. O nosso Fusion já tem sistemas que auxiliam nas frenagens em situações de segurança, auxiliando o motorista. Sabemos que há interesses até do Google em desenvolver tecnologias para garantir que os carros autônomos sejam uma realidade. Mas, é necessária ainda uma infraestrutura nas rodovias, que devem estar preparadas com sensores e radares programados para garantir que a tecnologia seja acessível ao consumidor", explica Golfarb.

Realidade

Mas, o tom de realidade é uma máxima também no Salão de Paris 2014. A lista de lançamentos é de cerca de 40 novos veículos ou modelos reestilizados nos estantes dos oito pavilhões da feira. As caseiras Citroën, Peugeot e Renault fazem a festa com o Divine DS, Quartz e a terceira geração do pequeno Twingo, respectivamente. Os dois primeiros são carros-conceito e o Twingo é um modelo totalmente descartado para o mercado brasileiro.



De acordo com o presidente da Renault do Brasil, Olivier Murguet, o evento francês voltou-se para o mercado europeu. No entanto, Murguet adiantou que o Salão do Automóvel de São Paulo - entre os dias 30 de outubro e 9 de novembro, no Anhembi - será o palco de dois novos modelos desenvolvidos e produzidos para o Brasil. Um deles é a tão esperada picape derivada da plataforma do Logan/Duster para brigar no segmento da Fiat Strada, Volkswagen Saveiro e Chevrolet Montana. "Iremos apresentar ainda o novo Logan e a versão Stepway do Sandero, dois modelos que possuem crescimento de vendas no mercado brasileiro", relevou o executivo, deixando o mistério sobre o segundo modelo que deverá ser produzido em solo brasileiro. Tudo indica que o crossover compacto Captur será este segundo modelo da francesa Renault no Brasil.



