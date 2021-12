Fábrica do Etios será inaugurada dia 9 de agosto

A japonesa Toyota é outra que quer seu espaço no segmento dos carros compactos no Brasil. Sua nova fábrica de Sorocaba terá festa de inauguração no dia 9 de agosto. De lá saíram os modelos hatch e sedã do Etios, com a opção dos motores 1.3 e 1.5 flex, ambos de 16V, e transmissão manual de cinco marchas. A Toyota Motor Company investe R$ 900 milhões para produzir 150 mil unidades do Etios, modelo que já é vendido na Índia.

