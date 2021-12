Fábrica da Sinotruk no Brasil inicia obras em outubro

A Sinotruk Brasil foi habilitada no programa Inovar-Auto, na categoria importador e já pode trazer caminhões ao país sem o super-IPI de 30% durante o período de um ano. A empresa chinesa que produz caminhões terá sua primeira unidade fabril instalada no município de Lages (Santa Catarina) em uma área total de 1.000.007 metros quadrados. O processo de montagem será em KD (Knock Down).

Com um investimento de R$ 300 milhões a fábrica contará com 400 funcionários e terá capacidade inicial para produzir 5 mil unidades por ano. Entre os principais projetos da empresa, está a nacionalização de pelo menos 65% das peças. Em Lages será fabricada a família do modelo A7, com vocação para aplicações rodoviárias pesadas, como o bitrem, o rodotrem e o treminhão, com motorização Euro 5 e nas opções de tração 4 x 2, 6 x 2, 6 x 4 e 8 x 4.

A terraplenagem tem início previsto para outubro e a construção civil será realizada em janeiro de 2015. Segundo Joel Anderson diretor geral da Elecsonic, Sinotruk Brasil, a produção da unidade fabril começa oficialmente em julho de 2016.

"Trata-se de uma opção atraente para esse mercado altamente competitivo que é o Brasil. Temos certeza que nossos clientes estarão satisfeitos com os caminhões que aqui serão produzidos", conta Joel Anderson.

adblock ativo