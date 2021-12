Fábrica da Mercedes-Benz entra na era 4.0

O mundo automotivo tem vivido um período de transição e transformação intensa nesses últimos anos. Mas as tecnologias vão além dos carros, e estão presentes também nas fábricas. Seguindo nessa linha de inovação, a Mercedes-Benz convidou jornalistas especializados para conhecer a nova fábrica em São Bernardo do Campo, que agora, entrou para a era 4.0, ou seja, uma unidade totalmente equipada com máquinas conectadas em redes, e a conexão de todos os dispositivos e meios relacionados ao ambiente produtivo em questão, os sensores, transmissores, computadores, células de produção, sistema de planejamento produtivo, diretrizes estratégicas da indústria, informações de governo, clima e fornecedores, tudo é gravado e analisado em um banco de dados. Os sistemas passam a trocar informações entre si, de forma autônoma, tomando decisões de produção e segurança, através de um modelo de inteligência artificial.

Foram três anos de construção de um prédio totalmente novo que concentra a montagem de caminhões, desde os leves aos pesados, e a logística de peças, num sistema moderno, integrado e inteligente de produção. Entre as novidades apresentadas para otimizar e acompanhar o processo de produção de um caminhão, está o aplicativo que pode ser acessado pelos supervisores da unidade pelo smartphone. O app permite acompanhar toda a produção da nova linha de caminhões. Essa ferramenta tem interface com a planta também de Juiz de Fora e em breve terá com as demais fábricas. Todos os dados gerados pelo aplicativo e também pelos equipamentos, como apertadeiras eletrônicas e AGVs (Veículos Guiados Automaticamente), estão sendo armazenados na nuvem com a inteligência do Big Data.

Aplicativo acompanha toda linha de produção da fábrica

Ao caminhar pela fábrica, os 66 AGVs espalhados estrategicamente pelo local chamam atenção. Eles são veículos autônomos que transportam os caminhões por toda linha e pela área de logística, em conexão com as estações de trabalho onde são instalados todos os componentes e ainda trafegam na linha sobre faixa eletromagnéticas levando peças.

Papeis nunca mais, a fábrica foi toda pensada para agilizar o processo. São mais de 40 monitores de TV que orientam os montadores em cada estação de trabalho. “É realmente incrível a redução do uso de papel nessa nova linha de montagem. Quase 100% de todos os processos podem ser acompanhados digitalmente. Se o montador tiver qualquer dúvida, basta checar na tela o vídeo de como proceder. Tudo está programado”, afirma Carlos Santiago, vicepresidente de Operações da Mercedes-Benz do Brasil.

Novas empilhadeiras são outros destaques da linha de montagem. Diversas câmeras orientam toda a movimentação das empilhadeiras, garantindo eficiência e segurança ao processo de logística de abastecimento de peças, componentes e conjuntos na linha de produção.

“Nos tornamos mais eficientes e competitivos, com capacidade para produzir e entregar o caminhão em menos tempo”, garante Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil.

A nova linha de produção permitiu à empresa produzir um caminhão em um tempo 15% menor. Também a logística interna foi beneficiada, com recursos que alertam a possibilidade de falta de componente, como também separa os itens de acordo com modelo que segue para a linha.

"Ao se transformar em uma fábrica 4.0 com processos conectados e automatizados, ganhamos flexibilidade e versatilidade para atender os clientes com mais velocidade. Podemos programar melhor todas as operações”, destacou Santiago

Investimento

A Mercedes-Benz investiu desde 2015 cerca de R$ 500 milhões para automatizar a fábrica de caminhões em São Bernardo do Campo que monta todos os caminhões da marca feitos no Brasil, incluindo as famílias Accelo, Atego e Axor. Mas os investimentos não param por ai, a marca ainda pretende investir R$ 2,4 bilhões, de 2018 a 2022 nas outras unidades. E por mais que a fábrica fique cada vez mais computadorizada, a especialização da mão de obra é uma preocupação da Mercedes que contratou mais 330 trabalhadores para suas fábricas no Brasil, sendo 250 para a de São Bernardo do Campo e 80 para Juiz de Fora (MG). Hoje, com 8 mil funcionários em São Bernardo e cerca de 700 em Juiz de Fora, onde faz principalmente cabines, a Mercedes consegue produzir 40 mil veículos por ano mas, em três turnos, chegou a fabricar mais de 70 mil.

