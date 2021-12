F-Pace chega com o carimbo de inédito SUV da Jaguar

A Jaguar lançou o F-Pace, o primeiro crossover produzido pela marca no mundo. O modelo de luxo ganhou test drive, saindo da zona urbana de Belo Horizonte em direção ao interior mineiro, com direito a estradas e trilhas na região de Brumadinho.

A TARDE participou dos três dias da apresentação do inédito crossover da Jaguar, andando nas versões Prestige (diesel), R-Sport (gasolina), S e First Edition. No Brasil, a linha F-Pace chega com a versão Prestige por R$ 309.700, a R-Sport por R$ 360.900 e a esportiva S, com valor de R$ 406.300. A série limitada First Edition com apelo ainda mais esportivo também vai estacionar na garagem dos brasileiros. São apenas 19 unidades do modelo disponível pelo preço sugerido de R$ 416.400.

Configuração menos potente da categoria, o F-Pace Prestige traz o motor 2.0 turbodiesel, de 180 cavalos e 43,8 kgfm de torque, acoplado ao câmbio ZF de oito velocidades. Todas as versões têm tração integral 4x4. O F-Pace R-Sport tem sob o capô o motor 3.0 V6 turbocharged, gasolina, gerando 340 cv. A Jaguar oferece o motor 3.0 V6 com potência extra de 380 cavalos, abastecido com gasolina, nas configurações S e First Edition.

O crossover da Jaguar esbanja itens no pacote de equipamentos. De série, traz direção elétrica. O ar-condicionado é dual zone. Há muita tecnologia embarcada, como sistema de vetorização de torque, multimídia InControl Touch Pro, que traz tela sensível ao toque de 10,2", navegação com mapas em 3D, disco rígido de 60 gigabytes e link de internet móvel. Há uma pulseira bem moderna de série no F-Pace S, que funciona como chave, dando a opção para abrir e fechar as portas.

A Jaguar conseguiu unir no mesmo modelo um carro com boa dirigibilidade nas ruas e estradas, além de responder bem em trechos considerados off road, conceitos que se aplicam também para a versão de entrada Prestige. A Jaguar usa toda sua expertise de construir modelos esportivos. Primeiro SUV da marca de luxo inglesa, o F-Pace vem com o moderno Adaptative Dynamics, sistema disponível apenas na versão S para analisar constantemente as condições de rodagem, melhorando as respostas da direção, amortecimento, tração, freios, injeção de combustível e troca de marchas.

A versão Prestige vem com faróis de xenon com luzes de circulação diurna em LED, teto solar panorâmico fixo, bancos em couro, além de rodas de liga leve de 18 polegadas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, bancos dianteiros com ajustes elétricos e navegação InControl Touch.

O F-Pace R-Sport ganha rodas de 20", para-choques exclusivos, frisos das portas na cor da carroceria, teto solar panorâmico elétrico, faróis e luzes de circulação diurna de LED, assentos esportivos com ajustes elétricos e memória, abertura da tampa do porta-malas acionada por gestos, câmera de estacionamento traseira, acesso e partida do veículo sem chave e sistema de áudio Meridian de 380W.

O F-Pace estará disponível nas 35 concessionárias Jaguar Land Rover espalhadas pelo país em setembro.

*O jornalista viajou a convite da Jaguar do Brasil

adblock ativo