EXR está de volta em busca da liderança

Sumida desde que o visual do Civic foi atualizado no meio do ano passado, a versão top de linha EXR está de volta ao portfólio da Honda com a chegada da linha 2016. Os novos modelos foram apresentados à imprensa na semana passada e já estão disponíveis nas concessionárias da marca no Brasil.

Agora o Honda Civic conta com quatro versões: LXS manual, por R$ 70.900; LXS automático, por R$ 73.900; LXR automático , por R$ 78.400; e EXR, por R$ 88.400. O preço é fechado, já que os carros não têm opcionais. O único acréscimo é de R$ 1.200 no caso de pintura metálica/perolizada.

Na mecânica, a única alteração é a direção progressiva. A leveza em velocidades mais baixas é aliada a precisão, conforme o carro fica mais rápido. O mesmo acontece com a suspensão, que segue com a característica rigidez, conferindo ao sedã uma tocada mais esportiva em relação aos concorrentes diretos, como o Toyota Corolla (líder entre os sedãs médios), Nissan Sentra, Chevrolet Cruze, Renault Fluence e Citroën C4 Lounge.

Motor e câmbio não mudaram. As versões LXS usam o motor 1.8 i-VTEC flex, de 139 cv (etanol e 140 cv (gasolina), enquanto as versões LXR e EXR utilizam o motor 2.0 i-VTEC flex, de 150 cv (etanol e 155 cv (gasolina).

Novidades O Civic EXR chega ao mercado recheado de equipamentos. Entre as novidades estão os controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e direção elétrica progressiva, além dos exclusivos sistema multimídia com GPS integrado, teto solar, airbags laterais e de cortina e maçanetas das portas cromadas.

Na parte interna, chama a atenção a nova central multimídia, que se diferencia por trazer acesso à internet via wi-fi (sem fio) e entrada HDMI (único carro fabricado no Brasil com o equipamento) para reprodução de imagens, áudio e vídeo. A tela é de LCD de 7 polegadas, que é escamoteável e sensível ao toque, com função capacitiva (que aumenta o zoom), como nos aparelhos smartphones e tablets.

O navegador integrado teve seu software atualizado, passando a apresentar informações de trânsito em algumas cidades (por enquanto, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo).

As versões LXR e EXR tem rodas de 17" e a LXS, de 16". LXR e EXR tem acendimento automático de faróis, botões no volante com aro cromado, e bancos em couro. Em todos, co ar-condicionado é digital, a direção é elétrica, os freios são a disco nas quatro rodas com ABS e EBD.

Tem ainda tocador de CD/MP3 com entrada auxiliar, entrada USB, conexão Bluetooth e câmera de ré com três modos de visão (normal, campo ampliado e de cima para baixo).

Com produção total de veículos limitada a 120 mil veículos até a inauguração da nova fábrica em Itirapina no fim do ano (quando a capacidade de produção da Honda no Brasil dobra), a montadora japonesa espera comercializar até 31 mil unidades do Civic em 2015.

A linha possui três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e está disponível nas cores azul, preto, cinza, prata e branco.

*O jornalista viajou a convite da Honda

adblock ativo