Experiente, Ricardo Zonta quer seu espaço na Stock Car

O grid da Stock Car está repleto de pilotos jovens, talentosos e bem experientes. Um deles é o piloto Ricardo Zonta, da equipe BMC Racing. Com o paceiro de equipe Tuka Rocha, Zonta quer seu lugar na concorrida Stock Car, a categoria mais importante do automobilismo brasileiro. E segundo ele não se conquista espaço apenas com experiência. "Minha experiência na F1 só vem somar em termos de técnica de trabalho e de experiência, mas não faz ganhar corrida", garante Ricardo Zonta, que já conquistou títulos de Kart, Fórmula 3, F-3000, FIA GT e World Series.

Mesmo passado por cinco equipes diferentes na Fórmula 1, Zonta acredita que a etapa baiana vai ser das mais disputadas. Para ele, a Stock Car é hoje uma das categorias mais competitivas do mundo, Pensando assim, o piloto da BMC Racing sabe que, antes da corrida de domingo, vai ter que trabalhar duro no acerto do carro e, principalmente, no treino classificatório para tentar fazer a melhor posição. Assim, Zonta sabe como ninguém que largar entre os primeiros é uma boa chance para conseguir um bom resultado ou, quem sabe, subir ao pódio da etapa baiana no circuito de rua do Centro Administrativo da Bahia, a quarta prova da temporada 2013 da Stock Car.

Veja um ping-pong com o piloto Ricardo Zonta:

1. Como é para você participar de uma prova de rua? Aqui, o público é caloroso...o piloto sente isso, é um estimulo a mais na prova?

Os circuitos de rua sempre deixam o público mais próximo do que no autódromo, para nós pilotos toda essa receptividade é um grande incentivo. A prova de Salvador é uma grande festa onde recebemos o carinho do povo baiano, que recebe a Stock Car de braço abertos.

2. Qual é a estratégia para a classificação? A corrida em circuito de rua é realmente diferente? Precisa de cuidado redobrado do piloto?

Salvador é uma etapa de rua, uma prova difícil, num circuito com poucos pontos de ultrapassagem e com um clima instável, onde quem largar na frente tem mais chances. E essa é nossa meta. Com os dois carros classificando bem sabemos que temos chances de buscar um resultado que melhore ainda mais nossa posição no campeonato.

3. Quais são os planos para a temporada 2013?

Iniciamos a temporada de 2013 muito bem, estamos com os dois pilotos entre os 10 primeiros e somos terceiro no campeonato de equipes. Então nossa meta é disputar o campeonato e continuar com essa evolução a cada etapa. Queremos vencer corridas e sermos competitivos em toda a temporada.

4. A temporada de 2013 tem se mostrado muito competitiva. Mesmo com experiência em outras categorias do automobilismo, como a F1, é complicado correr na Stock?

A Stock Car é hoje uma das categorias mais competitivas do mundo, com 30 pilotos no mesmo segundo em cada classificação. Minha experiência na F1 só vem somar em termos de técnica de trabalho e de experiência, mas não faz ganhar corrida. A cada etapa temos que trabalhar forte para estarmos competitivos e com chances de bons resultados.

