Evoque usa bem o diesel

Na Europa, o diesel é o combustível mais usado nos carros de passeio. Infelizmente, a legislação brasileira permite o uso do diesel para caminhões e ônibus, além de veículos leves com capacidade de carga superior a uma tonelada ou com tração 4x4 reduzida - no caso, os utilitários esportivos e picapes médias no País.

A inglesa Land Rover lançou inicialmente o Evoque a gasolina, mas faz sua aposta no crossover com o motor 2.2, de quatro cilindros em linha e 190 cavalos, auxiliado pelo sistema turbodiesel, o mesmo do Freelander 2 e do Discovery Sport, modelo que chega em abril no país. O Evoque a diesel é vendido nas versões Prestige (R$ 226.900) e Prestige Tech Pack (R$ 278.900) na Bahia.

O crossover da Land Rover - que ganhou novas formas apresentadas na semana passada no Salão de Genebra, Suíça - ainda tem um visual extremamente moderno. De novidade, incorporou a transmissão automática alemã ZF com 9 velocidades, o que proporciona maior amplitude para as respostas suaves do câmbio em sintonia com o motor 2.2 turbodiesel, tração 4WD e dispositivos para o motorista, como o Terrain Response.

O utilitário vem ainda com Start/Stop - que desliga o motor quando o carro para em congestionamentos e semáforos -, controle de estabilidade e de tração, freios ABS de última geração, controle de descida de ladeira (HDC), tração integral 4WD e controle elétrico de assistência de direção (Epas). É um carro da família Range Rover e, por isso, não brinca na tecnologia embarcada e na segurança. Traz ainda um amplo pacote de air bags, fixação Isofix para assento de criança, luzes de emergência em frenagens pesadas e cintos com altura ajustável na frente.

Classiautos rodou com o Evoque Prestige Tech Pack, o mais completo. É um carro com volante multifuncional, som premium Meridian, multimídia com tela de 8 polegadas de última geração com conectividade, bluetooth e GPS integrado com câmera de ré. Além disso, o Evoque estava equipado com telas nos bancos traseiros, sensores (dianteiro e traseiro) de estacionamento e teto panorâmico com cortina elétrica.

Para entrar no veículo, a chave-presencial do Range Rover deve estar no bolso ou mesmo na mochila. Aí, o condutor aciona o botão no painel para ligar o motor e desfrutar do Evoque. Há espaço para cinco pessoas, sistema elétrico com 10 ajustes no banco do motorista e piloto automático. Instalado nos carros Land Rover, o Terrain Response faz o trabalho duro, bastando acionar por meio do seletor no console central (normal, areia/gravilha/neve, lama e trilhos e areia). O dispositivo usa sensores instalados nas extremidades do carro, que fazem a leitura do solo, adaptando eletronicamente a carga dos amortecedores. Na cidade, ninguém usa. No entanto, basta precisar que o Evoque mostra que a tecnologia deve estar presente para as situações inesperadas, como enchentes.

adblock ativo