Evoque chega à segunda geração na Europa

A Land Rover escolheu sua própria casa para mostrar a segunda geração do Evoque. Em Londres, a marca britânica mostrou evoluções para um veículo que revolucionou o segmento quando foi lançado, em 2011. Agora, com melhorias na capacidade off-road do utilitário esportivo, o estilo foi claramente inspirado nos modelos Velar e Sport e tende a fazer o Evoque vender mais. Afinal, ano que vem o filho mais novo da família irá enfrentar a nova geração do Audi Q3 e também do Volvo XC40.

A assessoria de imprensa do grupo Jaguar Land Rover confirma a chegada do modelo ao país no segundo semestre mas ainda não há uma data precisa para a estreia.

Híbrido

A grande novidade que vai além do estilo renovado está na motorização. O Land Rover Evoque agora tem um sistema híbrido que desliga o motor nas frenagens e aproveita a energia requerida nas acelerações. Em baixa velocidade, o carro também desliga o motor quando o freio é acionado evitando consumo desnecessário de combustível. Além disso, a Land Rover promete versões elétricas do tipo plug-in que estreiam no próximo ano. Entre as promessas está um motor três cilindros 1.5 que irá funcionar com um propulsor elétrico. A família de motores Ingenium seguirá disponível a gasolina com até 300cv ou a diesel de até 240cv sempre com câmbio ZF de nove velocidades ou uma versão manual que será vendida na versão 4x2 de 150cv.

Suspensão

Com maior habilidade off road, o Evoque teve a suspensão revista para aumentar o conforto e reduzir o ruído. Entre as soluções está a adoção de buchas hidráulicas, sistema semelhante ao usado nos veículos da Honda como o CR-V e o novo Accord. Haverá a a opção do sistema Terrain Response 2, já usado nos SUVs mais caros. Para vencer alagamentos, o Evoque agora pode entrar em trechos com água a até 60cm. Com nova plataforma, o entre-eixos aumentou 2cm e o porta malas teve capacidade ampliada para 591 litros. A intenção da Land Rover com esta mudança pontual é melhorar o acesso interno e o espaço para os passageiros, uma das críticas atuais ao modelo.

High-tech

Mais tecnológico o Evoque tem nova multimídia que integra diversas funções do carro e agora se conecta aos smartphones Apple com sistema de espelhamento Apple CarPlay. Entre as novidades, a tela touch é capaz de reproduzir as imagens das câmeras dianteiras para melhorar a direção em terrenos difíceis ou mesmo para monitorar manobras.

