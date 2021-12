Europeus tem versão híbrida do Toyota Yaris

A Toyota divulgou essa semana uma nova versão do Yaris, na Europa. A montadora mostrou um modelo esportivo e híbrido, chamado de GR Sport. Isso mostra o comprometimento com a ampliação de veículos híbridos da marca japonesa, que inicialmente só iria apostar em modelos elétricos. Por enquanto, não há chances desse modelo chegar ao Brasil, até porque entre o modelo oferecido no velho continente e aqui, as bases são bem distintas. Produzido na França, o Yaris é feito sobre a base XP130, uma evolução da plataforma B que já teve dois facelifts. O Yaris oferecido aqui foi desenvolvido na Ásia para mercados emergentes e lançado em 2013 chegando por aqui só neste ano.

O Yaris GR Sport, chegará equipado com motor 1.5 de quatro cilindros, parecido com o disponível no Brasil. A principal diferença está no propulsor elétrico instalado na parte de baixo do carro. Juntos, os dois propulsores produzirão 100cv e 11,3 kgmf de torque.

O trunfo da montadora para o Yaris híbrido fica no consumo: ele é será capaz de fazer 30,3 km/l em percurso rodoviário e 32,5km/l em trechos urbanos. O modelo ainda terá câmbio CVT, seguindo o padrão mundial da montadora para carros híbridos.

No Brasil

O Yaris foi apresentado por aqui em meados de maio desse ano e já vendeu até o último dado divulgado pela Anfavea, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, no início desse mês, 7.117 unidades. Isso tornou o carro o 55º modelo mais vendido do Brasil no ano e um dos vinte mais vendidos do mês de agosto. Lembrando que o modelo é comercializado em cinco versões (XL Manual, XL CVT, XL Plus Tech CVT, XS CVT, XLS CVT) e tem preços a partir de R$ 59.590 nas versões hatch e R$ 63.990 nos sedãs.

adblock ativo