Etios tem mecânica ajustada para garantir suas vendas

O Etios chegou para ser o carro de entrada da Toyota no Brasil. Mas, o desenho mais conservador e algumas soluções, como o painel de instrumentos centralizado e o porta-luvas com tampa que praticamente cai sobre as pernas do carona, serviram para "assustar", literalmente, possíveis clientes.

Além disso, o hatch da Toyota - que é produzido com a versão sedã na nova fábrica em Sorocaba, em São Paulo - enfrentou lançamentos com apelo mais forte de vendas, como os dos novos HB20 e Onix, considerado o Gol da Chevrolet.



A reviravolta nas vendas do Etios, que em janeiro deste ano registrou apenas 2.030 emplacamentos em todo o País, está pautada na tão propalada qualidade do conjunto motriz da Toyota.

Ofertado com a opção dos motores 1.3 e 1.5, ambos flex, e câmbio manual de cinco marchas, de engates precisos, o Etios usa a fórmula da paciência para conquistar o brasileiro. Nada como evidenciar as qualidades para tentar minimizar possíveis pontos fracos. É quase um ensinamento japonês.

Assim, o Etios quer, aos poucos, mostrar que é um hatch que pode competir à altura com HB20, March, Onix, Palio e Gol.

Veja a avaliação do Etios 1.3 e, na próxima quarta-feira, Classiautos mostra as qualidades da versão top de linha, o Etios XLS 1.5 flex.



A Toyota oferece quatro opções do Etios 1.3 e inclui na configuração de entrada uma lista com rodas de aço aro 14 com calotas integrais, ar quente, banco traseiro rebatível, apoios de cabeça com regulagem de altura nos bancos dianteiros, para-choques na cor do veículo e air bag duplo. Tem preço inicial R$ 29.990. Nada demais para quem deseja enfrentar modelos como o HB20.

A partir da versão X 1.3, o hatch Etios começa a ficar mais interessante. Vem com pacote de freios ABS e EBD, ar-condicionado (opcional), limpador e lavador, espelho no para-sol (motorista e carona) e a direção eletroassistida progressiva, que proporciona maior leveza para guiar o veículo.

A Toyota posiciona o Etios X com preço de R$ 33.490. Já o Toyota Etios XS 1.3 custa

R$ 36.190 e inclui itens a mais como vidros elétricos nas quatro portas, travas elétricas, acabamento em tom mais escuro na coluna central, maçanetas e retrovisores na mesma cor do carro. Entre os itens de diversão, está o rádio com função MP3 com entrada USB, dois alto-falantes e dois tweeters.

Anda bem

Seguindo a linha dos modelos Toyota, o Etios não decepciona em seu desempenho como também no espaço e na qualidade do acabamento dos materiais usados. De fato, peca pelo painel de instrumentos centralizados com pequenos mostradores digitais e pela falta de um computador de bordo.

Na prática, o painel central pode ser instalado em carros com mão inglesa, barateando assim o custo da produção do veículo. Mas, quem entra no Etios percebe que há bons encaixes entre as peças plásticas no painel, bancos ergonômicos e espaço razoável para transportar quatro passageiros e o motorista.

O Etios 1.3 flex está no meio do caminho, entre um modelo com motor 1.0 e um carro 1.4. Gera potência de 90 cavalos com etanol, razoável para ser um veículo compacto e de uso mais urbano. Chega ao seu ápice a 5.600 giros e oferece torque máximo de 12,8 kgfm na faixa dos 3.100 rpm. Seu motor é feito no Japão e funciona bem acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.

Para andar em nossas vias esburacadas, a japonesa Toyota instalou pneus 175/65R14 com rodas de aço e reforçou a suspensão - na dianteira com sistema McPherson com barra estabilizadora e de eixo de torção com barra estabilizadora na traseira. A garantia do Etios é de 3 anos.

Esta matéria foi publicada no Classiautos

adblock ativo