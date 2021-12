Etios sairá por R$ 35 mil no Brasil

A Toyota inaugura sua nova fábrica em Sorocaba no dia 9 de agosto e aproveita para anunciar os preços do Etios nas versões hatch e sedã. Os novos carros serão feito no Brasil e terão preços entre R$ 35 mil na versão hatch até R$ 48 mil na configuração sedã mais equipada. Com isso, acaba a ideia de que o Etios seria comercializado abaixo dos R$ 30 mil no mercado brasileiro. De longe, será um carro "popular" e compete com as versões mais caras do Volkswagen Gol no Brasil.

A marca japonesa começa nesta sexta-feira, 3, a programação de pré-venda do Etios emuma ação chamada Toyota Etios Connection, evento itinerante que será realizado em várias cidades brasileiras, incluindo a capital baiana.

Em um espaço exclusivo de 700m², que será montado nos principais shoppings centers de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Salvador, Brasília e Goiânia, a Toyota criará um ambiente semelhante ao do Salão do Automóvel de São Paulo, em outubro.

A exposição contará ainda com outros modelos Toyota, como o 86, esportivo recém-lançado no Japão, e o Prius, primeiro carro híbrido desenvolvido no mundo. Na semana que vem, o Prius também estará disponível para a comercialização no mercado brasileiro. A ação da Toyota será -em Salvador nos dias 15 e 16 de setembro, no Salvador Shopping.

O Toyota Etios Connection está dividido em três momentos. Um deles é o “Mundo Toyota”, com a exposição dos carros. A versão sport do Etios hatchback será mostrada para o público, que conhecerá também as versões hatchback e sedã do Etios. Para finalizar, o público é dirigido a um espaço onde quatro Etios estão disponíveis para que os visitantes possam interagir com os veículos. Consultores farão o pré-pedido por meio tablets conectados à internet.

Programação

- 03 a 12 de agosto - Morumbi Shopping - São Paulo (SP)

- 04 a 12 de agosto - Barra Shopping - Rio de Janeiro (RJ)

- 17 a 19 de agosto - BH Shopping - Belo Horizonte (MG)

- 17 a 26 de agosto - Shopping Anália Franco - São Paulo (SP)

- 25 e 26 de agosto - Flamboyant Shopping - Goiânia (GO)

- 01 a 09 de setembro - Shopping Iguatemi - Campinas (SP) - e Park Shopping - Brasília (DF)

- 15 e 16 de setembro - Park Shopping Barigui - Curitiba (PR) - e Salvador Shopping - Salvador (BA)

- 21 a 23 de setembro - Barra Shopping Sul - Porto Alegre (RS) e Shopping Recife - Recife (PE)

