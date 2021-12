Etios Platinum tem visual mais arrumado

Feito para a Índia, o Etios chegou por aqui e ganhou toques de brasilidade para agradar ao exigente consumidor do mercado nacional. Da fábrica de Sorocaba, interior paulista, a Toyota produz a dupla hatch e sedã do Etios com nova roupagem Platinum.

Com base na configuração topo da gama XLS, a Toyota agregou ainda mais itens ao Etios Platinum nas carrocerias hatch e sedã. Assim, os dois modelos são ofertados com câmbio manual de cinco marchas e motor 1.5 16V Flex, de 96,5 cavalos (3.600 giros) e torque máximo de 13,9 mkgf de torque a 3.100 rpm, com etanol.

Para garantir maior comodidade, a dupla Etios traz direção eletroassistida progressiva, air bag duplo frontal, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, além de cinto de segurança com pré-tensionador e limitador de força, pintura metálica, acabamento em tom escuro com velocímetro preto & azul e retrovisores com comando elétrico.



Espaço e mecânica

Os dois modelos têm nova grade frontal cromada, máscara negra nas lanternas e cromado nos faróis de neblina. Há frisos cromados, sensor de estacionamento, emblema "Platinum" e rodas exclusivas de 15 polegadas.

O Etios sedã, por exemplo, tem uma distância de entre-eixos de 2,55 metros (sedã). Para quem viaja no banco traseiro, há espaço para três passageiros. A fabricante reduziu o túnel central, valorizando o espaço para as pernas. Para viagens, o Etios sedã tem um dos maiores porta-malas da categoria, com oferta de 562 litros.

Recentemente, o painel de instrumentos do Etios ganhou melhorias no acabamento, mas ainda causa estranheza para muitos que estão acostumados com os mostradores no lado do motorista, diferentemente do painel centralizado nos dois modelos. A Toyota reforçou o sistema de suspensão, com a base da mola dos amortecedores invertida, evitando o acúmulo de sujeira. O tubo de escapamento é 100% em aço inoxidável e sem emendas.

Na versão Platinum, o Etios hatch sai por R$ 47.090, e o sedã custa R$ 49.740. Mas há um bônus, baixando os valores para R$ 43.809 (hatch) e R$ 46.274 (sedã).

