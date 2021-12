Etios é mais um asiático entre os hatchs

A Toyota lançou o seu primeiro carro compacto produzido no Brasil. Feito na nova planta fabril de Sorocaba, o Etios é mais um asiático que chega para incomodar a liderança do Gol no País.

Com preço inicial de R$ 29.990, o Etios hatch é a grande aposta da Toyota, que começa a vender o novo veículo junto com a versão sedã, que terá valor de partida de R$ 36.190.

O hatch será ofertado em carroceria de quatro portas em quatro versões: Etios, Etios X, Etios XS e Etios XLS com transmissão manual de cinco marchas e opção dos motores flex 1.3 e 1.5, de 16 válvulas, de tecnologia de comando variável de válvulas, igualzinho ao rival sul-coreano HB20, da Hyundai. Já a versão sedã é oferecida apenas com motor flex 1.5 16V nas configurações X, XS e XLS.



Se comparado com o rival Hyundai HB20, a Toyota destacou mais a mecânica do que o visual no Etios. Em sua versão de entrada, o Etios hatch já vem com motor flex 1.3, de 90 cavalos de potência máxima (etanol) e 84 cv (gasolina) na faixa dos 5.600 giros com torque maior de 12,8 kgfm a 3.100 rpm.

Há ainda a versão com motor 1.5 flex, de 96,5 cavalos de potência máxima a 3.600 rpm e torque de 13,9 kgfm a 3.100 giros, ambos abastecido com etanol.

De série, o Etios deixou de lado o ar-condicionado, item opcional. O hatch X traz direção elétrica assistida, airbag duplo, sistema de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD) e alertas sonoros de portas abertas e de falta de uso do cinto de segurança. Tanto o hatch quanto o sedã possuem painel de instrumentos centralizado, uma solução para diminuir custo de produção. Já o modelo XS inclui o desejado ar-condicionado, maçanetas e retrovisores na cor do veículo, sistema de som com aparelho de rádio e CD player com entrada USB. Tem ainda conta-giros e sistema de travamento dos vidros e das portas.

O motor flex 1.5 está disponível apenas na configuração do Etios XLS, que oferece ainda faróis de neblina, grade dianteira com detalhes cromados, rodas de liga leve de 15 polegadas - o modelo de entrada tem aro 14 nas rodas -, abertura do compartimento do porta-malas por comando elétrico, travamento das portas por controle remoto e sistema de segurança alarme. O Etios sedã também só é ofertado com motor flex 1.5, de 96,5 cavalos. Ainda não há a opção da transmissão automática, que só deve vir a partir de 2013.

O novo modelo da Toyota tem lá suas qualidades e defeitos também. A Toyota oferece mecânica ajustada no hatch e no sedã, e dá 3 anos de garantia em todo o Brasil. Mas, peca no quesito acabamento. Seu painel de instrumentos é, no mínimo, duvidoso. Localizado na parte central, o painel tem mostradores de visibilidade ruim. Ponto negativo também para a ausência do computador de bordo, limitado ao hodômetro parcial e total da quilometragem.

Testado



O hatch Etios XS testado por Classiautos tem "pegada" de carro com motor 1.0. Sofre nas subidas de ladeiras e sua estabilidade fica compremetida em velocidades acima dos 100 km/hora. Nem na versão mais equipada do hatch e do sedã há a opção da transmissão automática ou automatizada, já que seus concorrentes Volkswagen Gol e Fiat Palio possuem o câmbio automatizado I-motion e Dualogic, respectivamente, e o Hyundai HB20 tem uma caixa de transmissão automática de quatro velocidades.

Seu painel central incomoda no primeiro momento. Foi colocado no Etios como elemento para baratear o custo de produção, o que mostra uma certa desvalorização para o exigente consumidor brasileiro. A Toyota dá garantia de três anos nos dois modelos e equipou o hatch e o sedã com motores de coração japonês. No convívio, o futuro proprietário terá a sensação que comprou um carro japonês da Toyota. Porém, verá também que está com um veículo de acabamento sofrível, mais parecendo um modelo chinês com perfil de carro coreano.

Preços

Etios - R$ 29.990

Etios X - R$ 33.490

Etios XS - R$ 38.790

Etios XLS - R$ 42.790

Etios sedã X - R$ 36.190

Etios sedã XS - R$ 41.490

Etios sedã XLS - R$ 44.690

