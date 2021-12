Etios 2018 melhora mesmo com design ultrapassado

Há cinco anos no mercado brasileiro, o Etios introduziu a Toyota no segmento dos compactos. Nos últimos três meses, vendeu em média 3.500 unidades, sendo que a versão automática já ocupa 58% do mix do compacto.

O design nunca foi seu forte, mesmo após as mudanças promovidas no ano passado. Os spoilers laterais e a grade melhoraram seu visual assim como o novo painel digital mas é justo dizer que o Etios não é bonito diante dos seus concorrentes. Mesmo que tenha motor 1.3 flex de 98cv (etanol) na versão de entrada, enquanto boa parte dos concorrentes partem de uma motorização 1.0, o desempenho dele é equivalente aos seus rivais em todas as versões. Feito para um comprador menos arrojado, o Etios prova suas qualidades no baixo custo de manutenção como todo carro da marca e no excelente espaço interno e aguarda a virada do ano e a chegada do Yaris e quem sabe do CR-X para fortalecer o time da Toyota.

Equipado mas poderia ser mais econômico

A TARDE Autos testou o Etios XLS 1.5 automático 2018 durante uma semana. Pouca coisa mudou em relação às versões antigas. O motor 1.5 flex de 106cv (etanol) é suficiente para o seu peso de enxutos 999kg. No uso cotidiano, ele é bem silencioso, e trabalha bem com o câmbio automático do antigo Corolla mantendo regime de rotação baixo, a exemplo do seu irmão maior. Com uma caixa mais moderna, teria consumo melhor do que os 7,9km/l que obtivemos no teste (a montadora informa 8,5km/l na cidade).

A versão XLS tem o pacote que inclui direção elétrica, ar condicionado, vidros, travas e retrovisores elétricos, volante multifuncional e adiciona rodas de liga-leve, lanterna traseira com máscara negra, grade com detalhe cromado, bancos em couro, tapetes de carpete e central multimídia Toyota Play que merece uma interface mais moderna e entrada USB frontal sem a incômoda portinhola difícil de abrir. Em termos de segurança, o Etios tem quatro estrelas de proteção para adultos e duas para crianças, segundo os dados do Latin NCAP. Lamentavelmente não tem sensor ou câmera de ré, disponível apenas na versão Platinum, topo de linha.

A bordo

O espaço é item de série no Etios, que posiciona bem até quatro adultos. Bancos largos e confortáveis tem bom ajuste na dianteira e trazem encosto de cabeça, cintos de três pontos além do Isofix na traseira. O porta malas de 253 litros é reduzido mas suficiente. Comandos intuitivos fazem parte do Etios que tem painel central de gosto duvidoso e caracteres que combinam azul e branco. O acabamento também é rústico, especialmente ao abrir o porta-luvas e faz falta um console central com mais espaço para objetos. O comando de travamento central das portas fica abaixo do volante, à esquerda, e não na porta, como esperado.

Vale a pena?

É certo dizer que o Etios oferece um bom pacote mas vai precisar de preço mais competitivo para continuar vendendo o que tem conseguido no mercado.

Para quem não liga para design bonito, o Etios é como a primeira geração da dupla Logan e Sandero, da Renault, robustos mas com design discutível. Ele tem desempenho adequado, bom pacote de equipamentos (exceto o kit multimídia), ótimo espaço interno e principalmente baixo custo de manutenção diante dos seus concorrentes, o que faz dele um urbano elegível para clientes mais conservadores.

