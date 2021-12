Etios 2017 tem câmbio automático

A Toyota apresentou o Etios 2017. Sem mudanças estéticas, o modelo chega ao mercado a partir do dia 28 deste mês com acabamento mais agradável. Produzido em Sorocaba, o Etios tem preço sugerido de R$ 43.990 na versão hatch e R$ 48.495 na carroceria sedã. Seguindo uma linha mais conservadora, a marca japonesa seguiu à risca as observações de clientes e fez mudanças no acabamento, especialmente no painel de instrumentos e no pacote de conectividade.

A mecânica ganhou também ajustes significativos. Chega com suspensão recalibrava e novos propulsores 1.3 e 1.5, ambos de tecnologia flex, feitos agora na fábrica de Porto Feliz (SP). Tanto o hatch quanto o sedã são ofertados nas versões X, XS e XLS. O Etios sempre se destacou por sua mecânica. A Toyota oferece o motor 1.3 flex com 8 cavalos a mais, gerando agora 98 cv a 5.600 rpm e 12,8 kgfm com etanol. Já o propulsor 1.5 flex despeja 107 cavalos a 5.600 rpm, e torque máximo de 14,4 kgfm com etanol. A opção do câmbio automático está presente nos dois propulsores. Já o manual tem seis marchas.

De série, já entrega direção eletroassistida progressiva (EPS), ar-condicionado, abertura interna do porta-malas e do tanque de combustível, chave com comando de abertura e fechamento das quatro portas e console central com dois porta-copos dianteiros e um traseiro. Há ainda para-sol com espelho de cortesia para motorista e passageiro, alarme de advertência para portas abertas, chave na ignição e cinto de segurança, vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico, sendo o do motorista com função auto-down e travas elétricas. De série, tem os obrigatórios airbag duplo dianteiro e freios com sistema ABS de última geração.

O novo painel está em todas as configurações. Destaque para o acabamento do painel e o display de 4.2 polegadas, com tecnologia TFT de alta resolução (semelhante aos modelos da Lexus e do híbrido Prius).

Chamado de Toyota Smart Screen. Nele, o dispositivo tem dois grandes círculos com as informações de bordo: o do lado direito mostra o conta-giros e o termômetro do motor, o esquerdo, o velocímetro e o indicador de combustível. A tela exibe também diversas informações sobre condução, em projeção tridimensional.

*O jornalista viajou a convite da Toyota

adblock ativo