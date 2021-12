Etios 1.5 é caro pelo que oferece de itens

A briga dos hatchs compactos está mais parecendo uma luta de titãs. A Toyota corre por fora com o hatch Etios XLS 1.5 flex para abocanhar sua fatia no mundo dominado por HB20, Onix e Gol. Depois de mostrar o posicionamento do Etios 1.3, com suas quatro versões, Classiautos traz, em primeira mão, uma avaliação do Etios XLS 1.5, versão topo da gama que exibe acabamento cromado na grade e se pauta na qualidade Toyota.

Mas nem tudo são flores. A roseira da Toyota está recheada de espinhos, alguns deles "plantados" pela própria líder de vendas de veículos no mundo, que reservou um projeto de carro global feito inicialmente para a Índia e, em seguida, para o mercado brasileiro.

O Etios XLS é o hatch exclusivo do motor 1.5 16V DOHC Flex. Acoplado ao câmbio manual de cinco marchas - não há ainda transmissão automática ou automatizada na linha Etios -, o motor rende 92 cavalos, com gasolina, e potência máxima de 96,5 cv, ambos na faixa de 5.600 giros. Seu torque máximo chega a 13,9 kgfm na faixa dos 3.100 rpm.

Com o motor 1.5 flex, o Etios XLS exibe equipamentos ainda básicos para "bater" de frente com os rivais. Para ser um veículo topo da gama, faltam alguns elementos para dar um "plus" à vida do motorista e dos demais passageiros a bordo do veículo, que oferece espaço sem deixar as pessoas acanhadas ou apertadas no banco traseiro. E nem espere também luxo, já que o Etios é um modelo compacto e do segmento de entrada.

Conteúdo

A Toyota ainda não encheu o seu pacote na versão XLS 1.5, que vem com air bag duplo, freios ABS e EBD, direção eletroassistida progressiva, ar- -condicionado, vidros e travas elétricas nas quatro portas, som com rádio e funções MP3 e entrada USB, faróis de neblina, chave com comando de abertura das portas, alarme antifurto, bancos revestidos com tecido diferenciado, rodas de liga leve de 15 polegadas e brakelight.

Assim, o Etios dá pinta que é um carro bem equipado, certo? Nem tanto, nem tanto. Sem a oferta de um câmbio automatizado, fica complicado entrar na briga com o Gol e o HB20.

Além disso, o Etios XLS mantém o ar da versão de entrada, com o painel de instrumentos centralizado. A roseira tem mais espinhos. Modelo topo da gama com ajustes manuais nos retrovisores e banco com sistema de alavanca "fere" a boa vontade de quem vai desembolsar R$ 42.790. Além disso, nem vem com travamento automático nas portas e seu painel não traz nada a mais em relação à versão de entrada. O volante também não é multifuncional.

Em todas as versões, a Toyota preferiu não instalar o computador de bordo, que cairia bem no Etios XLS 1.5 para enfrentar as configurações mais caras do rivais HB20 Comfort Style 1.6 Flex automático, de 128 cv, Onix LTZ 1.4 Flex manual, de 106 cv, e o Gol 1.6 Flex Power I-motion, de 104 cv, que custam, respectivamente, R$ 47,995, R$ 43.090 e R$ 40.890.

