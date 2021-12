Estudantes criam design do Karmann-Ghia

Os estudantes paranaenses Felipe Mazzeo e Rodrigo Scarpetta são os vencedores do Concurso Universitário Karmann-Ghia de Design. O projeto será base para a empresa de São Bernardo do Campo (SP) negociar com uma montadora a volta da produção do modelo, fabricado no País de 1961 a 1974. Como prêmio, eles receberam da empresa R$ 100 mil. Segundo e terceiro colocados ficaram com R$ 60 mil e R$ 30 mil, respectivamente.

A proposta vencedora é de um Karmann-Ghia Coupê, com faróis em LED e painel que, segundo a comissão julgadora, “dialoga entre o clássico, com detalhes em madeira, e o moderno, por meio da tela de LCD e os instrumentos esportivos.”

O concurso foi a estratégia criada pelo presidente do grupo ILP Industrial, Jonas Hipólito de Assis, para recuperar a imagem da Karmann-Ghia, empresa adquirida por ele em setembro. Ressuscitar o coupê Karmann-Ghia é um sonho do executivo, que agora vai buscar parceria com uma montadora para a produção, caso o projeto seja de fato viável.

“Vamos aperfeiçoar a proposta vencedora e avaliar sua viabilidade econômica, além de dialogar com nossos clientes e parceiros. Para tirar este projeto do papel a Karmann-Ghia precisa de um parceiro”, diz Assis. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

