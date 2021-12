Estudantes brasileiros constroem carro para competir nos EUA

Estudantes de engenharia do Brasil construíram um veículo tipo fórmula para participar da Fórmula SAE Michigan, de 8 a 11 de maio, em Brooklin, Michigan, nos Estados Unidos (EUA). Ao todo, participam da competição 120 carros das Américas, Europa e Ásia.

Denominado RS7, o carro construído pelos estudantes do Centro Universitário da FEI passou por melhorias na aerodinâmica para a competição. O sistema de suspensão ganhou novas eixos, além de um assoalho que aumenta a aderência ao solo, ajudando no equilíbrio do carro em curvas de média e alta velocidade. Outra tecnologia que merce destaque é o sistema de telemetria desenvolvido pela equipe. Com isso, as informações são passadas do carro em tempo real para o box.

O protótipo pesa 160 kg, alcança 125 km/h e faz 8,5 km por litro de E85, álcool com 15% de gasolina. Renato Durães Fontana, capitão da Equipe Fei e estudante de engenharia destaca algumas características do carro, como a boa relação peso/potência, confiabilidade e manobrabilidade.

Em junho, entre os dias 19 e 22, será realizada mais uma competição: a Fórmula SAE Lincoln, em Lincoln, Nebraska. Nesta etapa, participam as equipes Fórmula UFSM (combustão), da Universidade Federal de Santa Maria; e Unicamp E-Racing (elétrico), da Universidade de Campinas.

A Fórmula SAE Lincoln terá ainda a categoria de carros elétricos, com 20 equipes do Brasil, EUA, Áustria e Canadá. O País, que iniciou na categoria em 2012,

será representado pela equipe Unicamp E-Racing.

As três equipes brasileiras ganharam o direito de representar o País na Fórmula SAE Michigan e SAE Lincoln após ganharem o primeiro e segundo lugares,

nas categorias de combustão, e o primeiro lugar na categoria elétrica durante a Fórmula SAE BRASIL-PETROBRAS, que aconteceu em dezembro de 2012.

Normas da competição - A construção dos veículos deve obedecer às normas do regulamento da competição, disponível no site da SAE BRASIL, que exige das equipes que se especializem nos variados sistemas que compõem um carro deste tipo, como powertrain, freios, direção, suspensão, sistemas elétricos, chassis e segurança.

Os carros a combustão têm motores de 4 tempos e cilindrada máxima de 610 cm³. Já os elétricos são alimentados a partir de baterias de até 600 volts (o limite varia de acordo com o País onde acontece a competição).

A Fórmula SAE surgiram em 1978, nos EUA, e, desde então, os carros são projetados por equipes de estudantes de graduação e pós-graduação de engenharia, de acordo com as regras definidas pela SAE International e com a orientação de um professor.

Outros países também realizam as competições da Fórmula SAE, como Inglaterra, Alemanha, Austrália, Áustria, Espanha, Hungria, Itália e Japão. O Brasil entrou no circuito em 2004, com objetivo de fomentar nos estudantes de engenharia a especialização técnica em veículos de alto desempenho.

Já a categoria Elétrica começa agora Brasil. O objetivo principal dessa modalidade é aumentar o conhecimento técnico na área de motores 100% elétricos para as novas gerações de engenheiros.

Para o engenheiro Ricardo Reimer, presidente da SAE BRASIL, a ideia maior do conhecimento tecnológico está no processo de inovação e de introdução de novas tecnologias para sua utilização sistêmica, com fins econômicos e sociais. Ainda de acordo com Reimer, a filosofia adotada em competições tem o intuito de desafiar os estudantes de engenharia.

