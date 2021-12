Nos países da Europa, o i3 é mais um carro ambientalmente correto e dentro dos rígidos padrões de emissão zero de poluentes na atmosfera. Lançado em setembro no Brasil, o hatch com tamanho de minivan da BMW já está à venda na Bahia e fica meio estranho no ninho dos veículos com motores movido a combustão (gasolina e etanol).

Não há como não olhar para o i3, modelo de visual inusitado com dupla tonalidade na carroceria - com frente de "bico" curto e faróis diurnos de LED, laterais de linhas arrojadas com portas traseiras suicidas e um par de lanternas de LED.

Não é à toa que o irmão maior - o superesportivo i8 - surgiu em cenas do ator Tom Cruise no filme futurista Guerra dos Mundos. O elétrico i3 usa também tecnologias de última geração, materiais recicláveis nos componentes plásticos e mais leves no interior e em toda sua estrutura de fibra de carbono e de alumínio.

É vendido nas versões Rex Entry (R$ 225.950) e Rex Full (R$ 235.950), com um extensor de autonomia que garante rodar 300 km.

Conectado

Plugado na tomada, o i3 depende também de um pequeno motor a combustão de dois cilindros (movido a gasolina) e de 647 cm³ para gerar 34 cavalos.

No entanto, quem empurra o carrinho alemão é um conjunto de bateria com 96 células de íon/lítio e um motor que gera até 170 cavalos de potência máxima e 25,5 kgfm de torque instantâneo. Assim, ele está mais para um carro híbrido, já que os puristas podem garantir que o carro não é 100% elétrico. De tração traseira, o i3 deixa qualquer um empolgado com sua autonomia urbana (leia na página 5).

Se por fora o i3 empolga, a BMW utilizou toda a tecnologia para mostrar que os carros têm que ser conectados, funcionais e cheios de novidades. Vendido em Salvador e em mais sete cidades brasileiras (Recife, Belo Horizonte, Curitiba, Joinville, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília), o BMW i3 é hoje uma realidade para quem tem consciência ecológica e deseja, de fato, contribuir para a redução de emissões de poluentes no meio ambiente.

Para deixar o motorista totalmente ligado ao mundo digital, a BMW oferece um serviço exclusivo de concierge 24 horas para dicas de restaurantes, programação de cinemas e até de trânsito. Sua conectividade é via o inédito BMW Connected Drive, que será estendido futuramente a gama de carros da marca.



Produzido em Leipzig (Alemanha), o modelo da BMW oferece uma praticidade enorme para o motorista e, principalmente, para os passageiros. Nada como um veículo com portas traseiras que se abrem ao contrário - no modo antigo suicida - para facilitar a entrada no banco traseiro. Seu painel é futurista, com um multimídia com GPS integrado e um kit de conectividade.

Espaçoso, o i3 traz porta-copos e porta-objetos espalhados pelo interior. Sem túnel central, o veículo é para quatro pessoas, facilitando a entrada por meio das portas traseiras que se abrem ao contrário. O modelo tem freios de última geração e itens de segurança. Possui ainda freios regenerativos - que abastecem a bateria - e um sistema de diminuição de velocidade no momento em que o motorista retira o pé do acelerador.

A BMW equipa o i3 com ar-condicionado digital, câmbio CVT - com a alavanca atrás do volante - e modos Eco-Pro e Eco-Pro+, que alimentam o pedal do acelerador e sistema elétrico para poupar energia. No Eco-Pro+, a velocidade máxima de 150 km/l é limitada a 90 km/h e o ar-condicionado não funciona. Estação BMW i Wallbox é essencial para o elétrico i3.

O Brasil ainda não definiu nenhum tipo de política de incentivos fiscais para estimular a comercialização dos carros com tecnologias alternativas. Mesmo assim, algumas montadoras, como a alemã BMW, não quiseram esperar para oferecer seus veículos modernos no mercado nacional. Exemplo é a dupla i3 e i8, dois carros com tecnologia elétrica-híbrida vendidos no País.

Na Bahia, há uma sugestão de comprar o i3 junto com a estação BMW i Wallbox, que é capaz de carregar a bateria (íons de lítio) de forma mais rápida (cerca de três horas). Esta estação sai por R$ 7.450 e será instalada pela equipe BMW i. O i3 pode também receber recarga por meio de tomadas convencionais aterradas de 220 volts e 110 volts. Porém, a demora é de oito horas a 16 horas no processo de recarga. Na Bahia, ainda não há nenhuma estação - a revenda faz recarga em uma tomada na oficina.

O BMW i3 tem um teto solar manual e dividido em dois (para o motorista e outro para o carona) e mostrou-se que é um carro bem urbano. Com suspensão calibrada para as nossas estradas, o modelo da BMW rodou tranquilo com os pneus mais finos 175/60R19 - há as opções de 17" ou 18" . Para quem precisa de espaço, o porta-malas é razoável - são 260 litros. Na parte frontal, há um compartimento para objetos de primeiros socorros e de ferramentas de troca de pneu.

No uso diário e urbano, o BMW i3 oferece todas as informações no computador de bordo, que traz a autonomia e indica a capacidade das reservas de energia (no modo a gasolina ou no elétrico, podendo chegar a mais de 300 km).

