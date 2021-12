Estaleiro Brunswick tem novas lanchas

O São Paulo Boat Show está chegando: acontece entre os dias 17 e 22 deste mês. Para aquecer o coração dos apaixonados por embarcações, há dois modelos Bayliner novinhos e já disponíveis na Bahia, 310BR e 350BR, ambos Special Edition. As lanchas são fabricadas no Brasil, em Joinville, Santa Catarina, pelo estaleiro Brunswick. O grupo norte-americano também produz na planta iates da marca Sea Ray.

O cruiser de 31 pés tem preços a partir de R$ 340 mil. O espaço é para 12 pessoas durante o dia e seis para pernoite. São 9,8 metros de comprimento, incluindo a plataforma, com motorização de 300 a 380 HP, a diesel ou a gasolina. O cockpit da embarcação vem equipado com chuveiro - com água fria e quente -, compartimento de bagagem, painel de instrumentos completo e bar, além de churrasqueira na plataforma estendida de popa.

Já a cabine possui banheiro, chuveiro, armário com travamento, cama meia-nau com colchão e paredes almofadadas, janelas com cortina, mesa removível, porta com fechadura, sistema de água doce com aquecedor marinizado e som estéreo AM/FM/CD com alto-falantes. O volante é acolchoado e há direção hidráulica.

O modelo 350 BR Special Edition tem valores que partem de R$ 660 mil. A capacidade é a mesma de que seu irmão menor (12 pessoas durante o dia e seis para passar a noite), mas ganha no tamanho: são 11 metros de comprimento, com a plataforma. Para levar o iate mar adiante, são dois motores, que podem ser 2x270 a 2x300 HP, também com opções a diesel ou gasolina. No tanque de combustível, cabem 605,6 litros.

O barco inclui equipamentos como geladeira elétrica de dupla voltagem, móveis laminados, pia em aço inox com torneira, plataforma de popa estendida, almofadas de proa/solário, refrigerador no cockpit, tanque de águas negras e lounger em forma de L no cockpit, além dos itens já citados no Bayliner 310BR SE.

Entre os opcionais, capa para cockpit, pacote de navegação Garmin, macerador, sistema de exaustão a vácuo, farol de proa, TV e DVD, ar-condicionado e aquecedor 110V ou com aquecedor 220 V, aquecedor de água, limpador para-brisa, micro-ondas, fogão elétrico, refrigerador para a cozinha e espaço gourmet.

Salão Náutico

A 16ª edição do São Paulo Boat Show será realizada no Transamérica Expo Center. Serão 120 expositores nacionais e internacionais em uma área de 40 mil metros quadrados. Mais de 43 mil pessoas devem visitar a feira, gerando cerca de R$ 300 milhões em negócios realizados. A entrada custa R$ 56, sendo que maiores de 65 anos pagam meia (R$ 28), e pessoas com necessidades especiais, R$ 1.

Menores de idade podem visitar apenas acompanhados de um adulto.

