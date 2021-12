Esportivos garantem força extra

Mesmo com o termômetro marcando - 15° C , a cidade de Detroit está fervilhando. O Naias 2015 elevou a temperatura com pelo menos 40 grandes lançamentos mundiais. Entre alguns, os tão esperados esportivos. Nos estandes, eles deixam qualquer visitante de queixo caído e com os olhos brilhando.

A caseira Ford apresentou como um dos seus destaques a versão mais apimentada do esportivo Mustang Shelby GT 350R. O modelo chega ao mercado dos Estados Unidos nos próximos meses com um visual mais arrojado e inovações no peso, na aerodinâmica e na engenharia do chassi. Sob o capô, o Mustang tem um motorzão V8 5.2 litros, que entrega 500 cavalos de potência e 55,2 kgfm de torque.

Já a Chrysler - marca controlada pela italiana Fiat - aproveitou o salão para apresentar mundialmente o esportivo de dois lugares. O Alfa Romeo 4C foi apresentado nas configurações cupê e spider (conversível). Tem chassi de fibra de carbono e um motor 1.7 turbinado que rende 240 cavalos, auxiliado por um câmbio de dupla embreagem e seis marchas.

O esportivo italiano tem visual charmoso e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,1 segundos. No nicho dos carros-conceito, a Maserati ousou com um modelo tecnológico e futurista. É o veículo em comemoração aos 100 anos da marca italiana. O Alfieri ganhou os holofotes no salão com linhas de um cupê. Porém, é possível que ele surja como um conversível. Com lançamento previsto para 2016, a versão de entrada terá tração traseira e motor V6 de 3.0 litros com dois turbos e potência de 404 cavalos.

Um dos principais rivais do Alfieri pode ser encontrado em outro corredor do salão, o Porsche 911 Targa 4 GTS. Para bater de frente com o concorrente, o 911 tem um coração capaz de desenvolver 430 cavalos de potência e 44,8 kgfm de torque. De acordo com dados divulgados pela fabricante alemã, o superesportivo atinge uma velocidade máxima de 300 km/h. O consumo de combustível é de 10,8 km/l.

Outro esportivo que já tinha dado o ar da graça no Salão do Automóvel de São Paulo foi o Toyota FT1. O modelo foi projetado para o famoso game Gran Turismo 6 e possui um motor de 485 cavalos de potência. O aerofólio retrátil é acionado automaticamente de acordo com a velocidade e resistência do vento.

adblock ativo