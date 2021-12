Esportivo R8 V10 sai por quase R$ 700 mil no Brasil

A Audi sempre supera os limites da velocidade e da tecnologia embarcada. No mundo dos esportivos, a fabricante alemã tem lá seus trunfos. Esta semana, chegou ao mercado brasileiro o novo R8 Coupé V10 Plus, o carro de Tony Stark no filme Homem de Ferro III, interpretado pelo ator Robert Downey Jr.

O R8 V10 Plus ganhou avant-première em uma sessão de test drive no traçado do autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda sem preço oficial, o Audi R8 V10 Plus custará na faixa dos R$ 700 mil.

E nem ache o valor exagerado. O superesportivo é um carro de corrida, com seu motorzão central 5.2 TFSI V10, de 550 cavalos de potência e torque máximo de 54 kgfm. O conjunto motriz é auxiliado pelo novo câmbio S tronic de sete velocidades, com dupla embreagem e trocas na alavanca seletora ou em borboletas atrás do volante

Com carroceria que pesa apenas 210 kg, o carro chegou aos 1.595 kg por causa da tecnologia de construção ultra-leve Audi Space Frame. São 45 kg a menos. Assim, o bólido R8 V10 Plus faz o zero a 100 km/h em absurdos 3,5 segundos. Para atingir os 200 km/hora, bastam apenas 7,8 segundos. A fabricante alemã segue a regra de segurança e travou eletronicamente a velocidade máxima

em 317 km/h.

O novo R8 V10 Plus tem tudo. No visual, o modelo vem com acabamento diferenciado nas soleiras, capa do espelho retrovisor em fibra de carbono, frisos e difusor traseiro feitos de carbono e iluminação na área do motor. Quem está ao volante tem à disposição um pacote de luzes, pedais e descansa-pé em alumínio e teto moldado em couro alcântara. Você nem irá usar, mas os bancos em concha são de couro e com sistema de aquecimento.

Não há item opcional. Assim, a Audi oferece computador de bordo, assistente de partida em aclives, controle de cruzeiro, câmera e sistema de limpador dos faróis com luzes diurnas em LED, retrovisores ajustáveis eletronicamente, sensores de luz e de chuva, para-brisa com isolamento térmico, além de um pacote tecnológico e de segurança para acalmar qualquer piloto de corrida.

O R8 V10 Plus destaca-se também pelas grandes rodas de liga leve de 19" com pneus 235/35 (dianteira e 305/20 (traseira. Vem ainda com aerofólio frontal inferior feito de carbono. O freio de cerâmica padrão reduz cerca de 12 quilos no peso comparado com os sistemas de freio a disco de aço. Entre os rivais no grid de largada, estão o BMW M6, com motor 5.0 de 507 cv, Maserati GranTurismo, com motor 4.7 de 405 cv e o Porsche 911 Turbo, com motor 3.6 de 480 cavalos.

O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

adblock ativo