Esportivo no visual e nos 173 cavalos

O visual agressivo agrada, ainda mais pelo desenho que disfarça o sedã em quase um hatch esportivo. A ideia da montadora japonesa Honda em tornar marcante o design da décima geração do Civic deu certo e o carro, em sua versão 2017, chama a atenção nas ruas por onde circula.

Essa foi uma das impressões positivas que ficaram do veículo testado pela equipe do A TARDE Auto. A versão topo de linha Touring custa a partir de R$ 124.900 e vem bem equipado nos quesitos conforto, segurança, tecnologia e ainda traz o moderno motor 1.5 turbo, de 16 V, que gera 73 cavalos de potência, com sistema de injeção direta de gasolina, alinhado à transmissão automática CVT de sete velocidades, com aletas no volante.

E se a questão do desempenho é algo que o Civic mostra que se sai bem só pela descrição da parte mecânica, um outro ponto positivo é visto no consumo de combustível. O carro manteve média próxima a 11 km/l (medição do computador de bordo) dentro da cidade com a função ECO acionada.

173 cv é a potência gerada pelo moderno motor 1.5 turbo com injeção direta de gasolina que move a versão Touring do Civic 2017. Já as versões Sport Manual, Sport CVT, EX CVT e EXL CVT do sedã da Honda utilizam o motor 2.0 i-VTEC FlexOne, de 155 cavalos

Nas estrada, tem torque de sobra para fazer ultrapassagens seguras, além de boa estabilidade em curvas, com controle de tração e de estabilidade Vehicle Stability Assist (VSA).

Mesmo valente, o Honda segue com a proposta de ser um carro familiar e roda macio, muito devido ao sistema independente de suspensão nas quatro rodas com oito pontos de apoio. A direção com assistência elétrica é leve e precisa, mas sem exageros.

Outra ajuda na dirigibilidade está na câmera do espelho retrovisor direito que entra em ação assim que a seta de direção é acionada. A imagem é projetada na tela multimídia no painel central e auxilia para que a manobra seja feita sem pontos cegos.

A câmera de ré e o sensor de estacionamento também estão presentes.

Tecnologia

O sedã Civic traz ainda sistema de partida em aclive (HSA), sistema de vetorização de torque baseado em frenagem Agile Handling Assist (AHA), luz de frenagem de emergência, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), luzes de rodagem diurna (DRL), lanternas traseiras em LED, faróis de neblina, sistema ISOFIX para fixação de cadeirinhas e painel digital.

O acabamento interno tem superfície com plástico macio e couro, o que aumenta a sensação de sofisticação. A versão testada tem ainda teto solar, para-brisa acústico, faróis em LED, partida do motor a distância e banco em couro.

Faz falta um leitor de CD, mesmo não sendo mais um equipamento tão desejado nos automóveis atuais. Mais baixo que a versão anterior, o novo Civic pode causar incômodo para pessoas mais altas no momento de entrar na cabine, mas logo acomodado, motorista e passageiro acham bastante espaço para cabeça e pernas. Bagagem também vão bem com os 525 litros do porta-malas.

124.900 reais é o preço da versão topo de linha Touring do novo Honda Civic 2017. O sedã ainda é vendido nas versões Sport manual (R$ 87.900), Sport CVT (R$ 94.900), EX CVT (R$ 98.400) e EXL CVT (R$ 105.900). Dentro da fatia de mercado, o veículo japonês enfrenta como principais concorrentes o também japoneses Toyota Corolla, o Nissan Sentra, além do recém renovados Chevrolet Cruze e o Ford Fusion.

