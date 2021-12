Esportivo, Maverick completa 40 anos

O Ford Maverick completa 40 anos de existência neste mês de junho. Sua linha de produção foi entre 1973 e 1979 e, apesar do período curto - por conta da crise do petróleo naquele época -, ainda é possível ouvir o ronco do motor nos veículos de muitos donos pelo Brasil afora.

Em seu lançamento, no ano de 1973, o jornalista Luiz Carlos Secco realizou um teste de arrancada em São Paulo que garantiu uma velocidade 216 km/h, trazendo ainda mais respeito ao possante.

Entre os modelos da sua linha de produção, destaque para o GT V8, além das versões com motor de quatro ou seis cilindros nas configurações Luxo e Super Luxo. Tudo isso para enfrentar o Chevrolet Opala no Brasil. O Maverick mais potente, o GT 302-V8, tinha motorzão V8, de 4.948,89 cc, que gerava 199 cavalos de potência.

Paixão

Entre os apaixonados pelo Maverick está o empresário Fernando Ferreira que herdou a máquina do seu pai. Ele conta que andava no carro desde os seis anos em companhia da família e, com o passar do tempo, virou sua paixão. "Hoje verifico toda sua aparência uma vez por semana", diz Ferreira.

Com 60 mil quilômetros rodado, o carro é um modelo 302 GT V8, modelo 1974, com um carburador de quadro bocas e iluminação de LED e vidros fumê original.

O contador Reinaldo Silva, para ter também o seu GT V8 vermelho do ano de 1976, aguardou nove meses para poder montar seu veículo. "Comprei em 2005, mas todo desmontado. Cada parte em uma oficina diferente e, mesmo assim, consegui montá-lo", conta Silva, que utiliza o Mavecão para passeios e viagens.

Já o engenheiro mecânico Marcelo Brites diz que sua paixão pelo Maverick foi a primeira vista, desde criança. Mas, para ser dono de um, levou vinte anos. "Só depois de formado, me dei de presente um Maverick e levei seis anos para restaurar o carro e colocar nos padrões originais da Ford. Para isso, comprei mais dois carros Maverick, já que as peças eram caras", comenta.

Também modelo GT 302 V8, o Maverick de Brites tem carburador Holley quadrijet, coletor de admissão e comando de válvulas. Independentemente do modelo e do ano, o Maverick ganhou status e se tornou cobiçado por todos os colecionadores que se encontram em eventos de carros antigos. Mesmo com 40 anos do início de produção, o Ford Maverick vive dias de alegria nas mãos dos seus donos que garantem tê-lo para o resto de suas vidas.

