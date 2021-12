Esportivo alemão em traje de gala TT RS

O debut dos 15 anos sempre é uma data festiva das mais importantes, especialmente para as meninas mostrarem a beleza, o charme e o amadurecimento. Assim, a Audi aproveitou o mês de março - período em que marca as comemorações dos 15 anos da chegada do esportivo TT ao mercado mundial - para desvendar a versão RS do esportivo no País.

O novo TT RS é um modelo dos mais endiabrados, graças ao motor 2.5 TFSI com turbo charger e injeção direta de gasolina. Gera absurdos 340 cavalos e torque máximo de 450 Nm, auxiliado pela transmissão S tronic de sete velocidades com sistema de dupla embreagem e tração integral Quattro.

De perfil baixo e de alta performance, o TT RS chega ao Brasil nas configurações RS Coupé e RS Roadster, com valores sugeridos de R$ 399 mil e R$ 419 mil, respectivamente.

Para causar um maior furor, a chegada do TT ao Brasil em 1998 foi em grande estilo, sendo transportado pelos céus de São Paulo por um helicóptero até o Sambódromo do Anhembi para ganhar destaque no estande da Audi no Salão Internacional do Automóvel.

De lá para cá, o esportivo da Audi, de fato, evoluiu. Hoje, sua versão TT RS - que já é vendida mundo afora - desembarca sem tanto estardalhaço mas com muita personalidade, já que reina praticamente sozinha neste segmento no País.

Sua beleza está nas possibilidades do pequeno esportivo cupê 2+2. A versão Roadster oferece dois lugares e possui capota elétrica que se abre por meio de um sistema de acionamento automático em uma tecla no console central. A transformação é em apenas 12 segundos - o fechamento completo da capota é mais demorado em apenas dois segundos.

Já o TT RS Roadster tem aerofólio traseiro de chapa de aço e espelhos retrovisores eletricamente ajustáveis com capa em alumínio.

Por dentro, o charme no TT RS é marcado pelo acabamento em aço escovado, ar-condicionado automático, computador de bordo com marcador de temperatura e controles de cruzeiro, bancos esportivos com ajustes elétricos, inclusive lombar, e som Bose com bluetooth e entrada para iPod.

Antes de pensar em performance, é bom lembrar que o pequeno esportivo TT RS traz todos os equipamentos de segurança e de tecnologia do mundo Audi. Vem equipado com air bags frontais e laterais para o motorista e carona, cintos de segurança com sensor de afivelamento, sistema eletrônico de estabilidade e uma suspensão recalibrada e mais baixa.

Há um sistema que rebaixa em 10 milímetros a carroceria, dando ao esportivo mais equilíbrio para garantir as aceleradas. Possui ainda faróis de bixenônio com ajuste automático de altura, limpadores e sensores de luz e de chuva com assistente para luz alta.

Evolução

Feito no novo processo Audi Space Frame de uso de chapas de aço e de alumínio mais leves, o esportivo alemão está mais maduro e perdeu até em peso - são apenas 1.475 kg (TT RS Coupé) e 1.535 kg (TT RS Roadster).

O novo propulsor do TT RS é hoje usado pelos modelos S6 e S8 já disponíveis no mercado europeu. É um motor de cinco cilindros que já oferece sua potência de 340 cv em uma faixa baixa de giros. O torque de 450 Nm chega a 1.600 rpm, atingindo seu máximo a 5.300 rpm.

A alemã Audi limita eletronicamente a velocidade em 250 km/hora. Mas solta o TT RS Coupé para chegar em 4,3 segundos na distância do zero a 100 km/hora, um segundo à frente do coirmão TT RS Roadster.

Segundo a fabricante, a relação peso-potência do novo TT RS Coupé é de 4,5 kg por cavalo-força. Para garantir que o modelo "grude" na pista, especialmente em curvas mais fechadas, a fabricante Audi instalou um jogo de pneus 255/35 em rodas esportivas de liga leve de 19 polegadas.

Desta vez, a Audi fez uma sessão inusitada de test drive à noite com trajeto entre São Paulo e o litoral paulista para andar no TT RS e S5 (ler matéria ao lado), além dos novíssimos Audi A4 Attraction e o S7 Sportback (as avaliações serão publicadas na próxima edição do Classiautos).

O conjunto ótico com reforço de faróis de neblina é um espetáculo à noite. Por ser um carro mais baixo, é bom, antes de sair com o esportivo alemão, regular direitinho os retrovisores, especialmente o interno, para garantir a boa visibilidade.

Quem está sentado no banco de perfil esportivo no lado do motorista tem todos os comandos às mãos no volante e os ajustes e controle dos sistemas localizados no painel de instrumentos, na porta do motorista ou no console central. Acelerar em um esportivo de motor de 340 cv é um prazer e, se for um de tecnologia e equipamentos de segurança Audi, é uma emoção redobrada.

Essa matéria foi publicada no caderno Classiautos. O jornalista viajou a convite da Audi do Brasil

adblock ativo