Esportividade: RS neles

O Renault Sandero RS chega mesmo com o desafio de desbancar o Fiat Punto T-Jet e tomar-lhe o posto de principal versão apimentada de um hatch nacional. Apesar de não ser um legítimo turbinado como seu concorrente, o Sandero RS já mostra poder de fogo para conquistar a preferência daqueles que prezam um verdadeiro esportivo, sem maquiagem.

Primeiro modelo da linha Renault Sport (RS) a ser fabricado fora da Europa (é produzido no Paraná), este Sandero ganhou o mesmo motor Hi-Flex 2.0 que equipa o SUV Duster - porém recalibrado para funcionar em alta rotação, acoplado a um câmbio manual de seis marchas, reforçando a esportividade do veículo.

A potência do motor chega a 150 cavalos, quando abastecido com etanol, a 5.750 rpm. O desempenho é o bastante para fazer frente aos 152 cavalos do propulsor 1.4 16V turbo do T-Jet. Vale lembrar que o motor do Fiat só funciona com gasolina.

O Punto tem mais capricho no habitáculo, com direito a revestimento em vermelho no painel, enquanto o Sandero possui acabamento mais modesto - com exceção do volante esportivo e sua costura vermelha, o painel é o mesmo das outras versões mais básicas do hatch.

Os bancos do RS têm design esportivo, em formato de concha, e abraçam os ocupantes. As pedaleiras esportivas também estão lá. Por fora, o visual invocado é marcado pelo parachoque dianteiro que remete aos bólidos das competições automobilísticas, aerofólio e luzes diurnas de LED no lugar dos faróis de neblina.

O RS vem com rodas exclusivas na cor preta, de 17 polegadas, reforçando o lado bad boy do automóvel. As laterais ostentam faixas exclusivas com a inscrição Renault Sport.

No preço, o RS leva vantagem diante do rival. O esportivo da marca francesa tem preço inicial de R$ 58.580, enquanto o turbinado da Fiat custa a partir de R$ 69.310. O Sandero RS testado por A TARDE sai por R$ 61.240 por conta da pintura preto Nacré e as rodas Grand Prix de liga-leve (ambos itens opcionais). Despertar da força Nas primeiras aceleradas, o RS esbanja disposição. A sensação é a de que o trem de força está sempre ativado no "modo raivoso". O torque de 20,9 kgfm, a 4.200 giros, garante boas arrancadas. A relação das marchas não tem muita elasticidade, o que exige trocas em espaços de tempo muito mais curtos. Por isso, o motorista não deve estranhar o fato de o sistema que indica o momento ideal para uma troca de marchas (por meio de um sinal luminoso no painel) pedir a sexta marcha aos 60 km/h. Sorte que a caixa de câmbio tem engates curtos e precisos.

A condução pode ficar ainda mais divertida quando acionado o modo Sport - por meio de um botão com a inscrição RS no meio do painel. Desta forma, as respostas do acelerador ficam mais rápidas e o indicador de troca de marchas é reposicionado para o modo esportivo. O resultado é um aumento no ronco do motor.

Quem estiver ao volante do RS também deve se preparar para encarar os trancos e pulos quando o veículo passa sobre os pisos irregulares da cidade, uma vez que a suspensão é bem rígida.

O RS é um esportivo, mas isso não significa que itens de conforto e segurança foram esquecidos, pois ele traz ar-condicionado automático, direção eletro-hidráulica, vidros elétricos, retrovisores externos com regulagem elétrica, air bags para motorista e passageiro, freios ABS, controle eletrônico de estabilidade e piloto automático.

