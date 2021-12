Escolha seu futuro carro elétrico

Comprar um veículo reabastecido na tomada de casa já é possível. Após o Salão do Automóvel há três novos modelos no mercado brasileiro, mas, justiça seja feita, o BMW i3 já está à venda no país há algum tempo e conta com motor elétrico associado a um pequeno propulsor a gasolina só para recarregar o sistema elétrico. Agora já é possível encomendar outros três veículos mais em conta, mas nem tanto assim: Chevrolet Bolt, Renault Zoe e Nissan Leaf. Depois disso vale a observação de que, além da compra, será preciso instalar uma tomada exclusiva para a recarga. Veja abaixo o que já temos em termos de carro elétrico à venda no país:

BMW i3

BMW i3

Motor: 170 cv + motor 650 cc com função de recarregar as baterias

Autonomia: 200 km

R$ 199,9 mil

Chevrolet Bolt

Chevrolet Bolt

Motor: 203 cv

Autonomia: 400 km

R$ 175 mil

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Motor: 140 cv

Autonomia: 390 km

R$ 178,4 mil

Renault Zoe

Renault Zoe

Motor: 92 cv

Autonomia: 402 km

R$ 149,9 mil

