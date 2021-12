Escolha seu carro pelo porta-malas

É comum, quando ainda se é solteiro, possuir um hatch. Depois, ao casar, o carrinho acaba ficando pequeno, e muita gente o troca por um maior - os sedãs.

Há vários tipos de sedãs. Os compactos têm preço na faixa dos R$ 30 mil e são muito cobiçados por casais com filhos pequenos, possuindo como principal atrativo o porta-malas.

Neste segmento, o motor varia entre 1.0 e 1.8. Além disso, são geralmente desenhados a partir de hatches compactos, como o Toyota Etios. Com preços a partir de R$ 36.190, a versão sedã do carro japonês traz motor 1.5, que gera potência de 96,5 cavalos.

Outros asiáticos, como o Jac J3 Turin e o Nissan Versa, também fazem parte desta categoria. O chinês custa R$ 39.990 e é completo de série. Com garantia de 6 anos, vem com motor 1.4, de 108 cv. Já o Versa tem bloco 1.6, de 111 cavalos, e sai por R$ 33.490.

Com valor maior, há o Honda City, que recentemente ganhou um face-lift. Os preços partem de R$ 53.620 (DX manual), mas, por R$ 62.190, é possível comprar a versão LX automática, de 5 velocidades. O automóvel oferece motor 1.5 flex, de 116 cv, e é equipado de série com airbag frontal e desembaçador de vidro traseiro.

Melhorias

Os sedãs médios têm um perfil mais sofisticado, com design arrojado e maior potência. Exemplo é Hyundai Elantra, com motor 1.8 gasolina, de 160 cavalos. Por R$ 88.000, vem com câmbio automático de seis marchas e câmera de estacionamento com imagem no retrovisor interno.

O Peugeot 408 sai por R$ 58.890 e oferece bloco 2.0, de 151 cavalos, e itens como volante multifuncional e em couro. Já o Toyota Corolla tem foco na mecânica. O sedã tem motor 1.8 flex, de 144 cv, e pode vir com transmissão manual de seis velocidades ou automática de quatro. Já as versões 2.0 desenvolvem 153 cavalos e trazem câmbio automático de quatro velocidades, com shiftronic e paddle shift. Os valores são a partir de R$ 60.200.

A categoria dos sedãs grandes é composta principalmente por modelos importados. O Ford Fusion foi reestilizado ao estilo Aston Martin. Sua versão única até então, a Titanium AWD, custa R$ 112.900 e vem com motor 2.0 gasolina, de 240 cavalos. Mais tarde, chegam os modelos SE Duratec 2.5 Flex (março) e SE 2.0 Hybrid a partir de abril.

O Fusion briga com os alemães, como o BMW Série 3. A versão 320i 2.0 turbo, de 184 cv, sai por R$ 129.950. Com transmissão automática de 8 marchas com sistema Steptronic, o BMW Série 3 faz de 0 à 100 km/h em 7,3 segundos. De fábrica, vem com sistema iDrive, que dá simples acesso aos menus de navegação, telefone e música.

O Mercedes-Benz C 200 Avantgarde, com valor de R$ 158.000 é outra opção com seu motor 1.8 turbo, de 184 cv, auxiliado pela transmissão automática de sete velocidades. No zero a 100 km/h, faz em 7,8 segundos.

Entre os sedãs importados, destaque para o Chrysler 300C. O motor 3.6 V6 gera 286 cavalos, com câmbio E-Shift de oito velocidades. Com valor de R$ 194.500, o sedanzão oferece luxo e equipamentos de diversão, como o sistema de áudio premium, com 9 alto-falantes incluindo subwoofer e amplificador de 506 Watts.

Disputando com o 300C, está o VW Passat, com valor de R$ 122.450. O alemão tem motor 2.0, de 211 cv, e faz de 0 a 100 km/h em 7,6 segundos, auxiliado pela transmissão automática de seis velocidades. Possui volante de direção multifuncional em couro, com comando de marchas, display multifuncional, rádio e telefone, além de regulador de velocidade e bancos dianteiros aquecíveis.

Sedãs Compactos

1º. Chevrolet Cobalt - 563 L 2º. Toyota Etios Sedan - 562 L 3º. Renault Logan - 510 L 4º. Honda City -506 L 5º. Fiat Siena - 500 L 6º. Ford Fiesta Sedan -491 L 7º. Jac J3 Turin -490 L 8º. Volkswagen Voyage -480 L 9º. Nissan Versa -460 L 10º. Chevrolet Prisma -439 L

Sedãs Médios

1º. Renault Fluence - 530 L 2º. Peugeot 408 -526 L 3º. Volkswagen Jetta - 510 L 4º. Fiat Linea -500 L 5º. Toyota Corolla - 470 L 6º. Chevrolet Cruze - 450 L 7º. Honda Civic - 449 L 8º. Nissan Sentra - 442 L 9º. Hyundai Elantra - 420 L 10º. Kia Cerato - 415 L

Sedãs Médios-Grandes

1º. Audi A4 - 480 L 1º. BMW Série 3 - 480 L 3º. Mercedes-Benz C 200 Avantgarde - 475 L 4º. Hyundai Sonata - 463 L 5º. Ford Fusion - 453 L

Sedãs Importados

1º. Mercedes-Benz Classe E -540 L 2º. BMW Série 5 - 520 L 3º. Volkswagen Passat - 485 L 4º. Chrysler 300C - 462 L 5º. Kia Cadenza - 451 L

