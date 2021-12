Equipe baiana constrói protótipo para Fórmula SAE

A Campus Party Bahia, maior experiência tecnológica do mundo, apresentou grandes novidades do mundo da tecnologia para os visitantes. Além de exibir games, startups e objetos facilitadores para o cotidiano, o evento também contou com um espaço para os apaixonados por carros. Quem passou pelo estande do Senai-Cimatec pôde ver de perto o protótipo de um veículo da Fórmula SAE construído por 43 alunos de engenharia da instituição.

O carro foi criado para participar da Competição Fórmula SAE Brasil, realizada anualmente em Piracicaba (SP). Todo ano, 50 instituições de ensino superior do Brasil levam seus carros a combustão ou elétricos para serem avaliados em termo de projeto, engenharia, design, concepção, desenvolvimento do produto, performance e outras exigências.

Os estudantes que cursam diferentes engenharias no Senai--Cimatec formam a equipe Tec Racing, que existe desde 2015. Ano passado, eles levaram o carro para São Paulo, e, depois de realizar as provas dinâmicas e receber a pontuação, a equipe baiana ficou na 25ª posição. "Queríamos alcançar um lugar melhor no ranking, mas estar lá, conhecer pessoas do ramo automotivo, trocar conhecimento com outros alunos e ver os outros carros é uma experiência muito produtiva, é como se estivéssemos em um workshop de engenharia", revela Gabriel Santana, responsável pela equipe de Powertrain.

O carro que competiu no ano passado manteve a carroceria, mas está passando por modificações, como diminuir o peso e aumentar a eficiência. Os alunos têm nove meses para aperfeiçoar o carro e três meses para testes e validação para conseguir uma posição melhor na competição no final deste ano. O modelo tem motor de combustão interna de 600 cilindradas e 75 cavalos. "O motor original tem 102 cv, mas temos que seguir a restrição imposta pela competição, que exige também o máximo de 710 cc", explica Gabriel.

Além do reconhecimento da indústria automotiva, os vencedores da Fórmula SAE podem participar da competição em Michigan e em Lincoln, nos Estados Unidos.

Carros

Os carros Fórmula SAE a combustão têm motores de quatro tempos e capacidade volumétrica máxima de 710 cc. Já os elétricos são tracionados por motores elétricos, alimentados a partir de baterias de até 600 volts, com autonomia de pelo menos 22 km e potência para atingir velocidade superior a 100 km/h e acelerar de 0 a 100 km/h em menos de 3,7 s. A recarga das baterias é realizada em carga lenta, numa área com alto nível de segurança, em tomada especial de 220 volts trifásica.

A construção dos veículos deve obedecer às normas do regulamento da competição, disponível no site da SAE Brasil, que exige das equipes que se especializem nos variados sistemas que compõem um carro do tipo fórmula, como powertrain, freios, direção, suspensão, sistemas elétricos, chassis e segurança.

Competição

Em Piracicaba, os carros serão avaliados por engenheiros da indústria automotiva, desde a concepção técnica até a viabilidade comercial. Para serem avaliados, os veículos passam por provas estáticas para inspeção técnica e avaliação de custo, design, freios, ruído e tilt table (inclinação). Em seguida, os estudantes apresentam seus projetos e os veículos enfrentam provas dinâmicas e de eficiência.

