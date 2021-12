Equipamentos de segurança ajudam a proteger seu carro

Investir em equipamentos de segurança para o carro pode não só aumentar a segurança, mas também trazer vantagens, como descontos no seguro. O alto índice de furtos de veículos fez crescer nos motoristas a busca por formas alternativas de proteção. No mercado, há várias opções para ajudar a proteger seu veículo, entre eles rastreadores, bloqueadores e localizadores, mas antes de comprar é necessário entender a diferença entre eles.

O Centro de Experimentação e Segurança Viária (Cesvi) preparou algumas orientações para ajudar o consumidor a entender as diferenças entre esses sistemas de segurança e escolher o mais adequado à sua necessidade.

O bloqueador é o mais básico entre os três equipamentos e o que tem o menor custo (é possível achar a partir de R$ 100), mas é também o que exige mais cuidado na instalação, para não ser acionado com o carro em movimento.

O dispositivo eletrônico detecta o acionamento do veículo e permite por alguns segundos que ele funcione até cortar a injeção eletrônica, causando a parada do motor. A forma de evitar que o equipamento corte o motor é por meio do acionamento de um botão que fica escondido, sendo apenas de conhecimento do proprietário do veículo. Os bloqueadores também podem trabalhar em conjunto com rastreadores e localizadores, de maneira que estes acionem o bloqueador a partir de um acionamento da central de rastreamento.

Os bloqueadores são os mais utilizados, tanto que alguns motoristas preferem instalar um bloqueador a fazer o seguro.

Já o localizador tem como principal função, como o nome sugere, informar onde o carro roubado está localizado. Esta localização é feita a partir do momento que o motorista percebe que o carro foi roubado e aciona a central de monitoramento da empresa que vendeu o produto. Alguns dos equipamentos também possuem bloqueio de ignição.

Os localizadores são equipamentos diretamente ligados à tecnologia de rádio frequência (RF) e ficam restritos à quantidade de antenas fixas ou móveis distribuídas pelo País. Ou seja, podem não ser eficazes dependendo da cobertura de sinais da região.

Por sua vez, o rastreador é a solução mais completa, principalmente para quem precisa de informações detalhadas. O dispositivo tem o mesmo objetivo do localizador, de informar ao motorista onde o carro roubado está localizado, mas tem a vantagem de permitir a consulta da localização do carro mesmo que o motorista não tenha ativado a central de atendimento. Dessa forma, o condutor pode saber exatamente onde o veículo foi roubado e por onde ele passou em qualquer momento.

A localização é realizada via GPS, com comunicação satelital, celular ou radiofrequência. Uma vantagem é que as informações podem ser obtidas via internet, pelo próprio cliente. Para esse tipo de tecnologia, existem ainda soluções mais completas, como softwares de monitoramento, mais utilizados pelo setor corporativo. A função do rastreador vai além da proteção do veículo, pois tem o objetivo de proteger as pessoas que o utilizam, garantindo assim maior segurança, comodidade e conforto para o usuário.

"O técnico vai até o cliente para a instalação do rastreador – geralmente na parte interna do painel do veículo – e o condutor passa a acompanhar o carro pelo sistema da empresa no aplicativo do celular", explica Diego Cruz, da Auto Prime Rastreamento e Monitoramento Veicular. A empresa trabalha com planos mensais que variam de R$ 49,90 a R$ 69,90.

Há ainda a opção para rastreamento de veículos de frota. É o caso da Salvador Sat. "Alugamos o equipamento, instalamos nos veículos e realizamos todo o serviço de manutenção", revela Renato Teles. A Salvador Sat atende grandes empresas da cidade, mas também realiza o serviço para pessoa física. A instalação do rastreador, a consultoria do sistema e toda a manutenção tem custo anual de R$ 984.

Além de utilizar uma tecnologia de rastreamento mais precisa, esse sistema também permite a instalação de itens adicionais de segurança, entre eles bloqueios automáticos, leitura de portas (aberta, fechada) e até velocidade do veículo.

Vale lembrar que algumas montadoras já oferecem sua própria solução de rastreamento. A Chevrolet, por exemplo, equipa todos os seus modelos com o sistema OnStar, que, além do serviço de localização, traz recursos adicionais, como concierge, chamadas de emergência, abertura/fechamento e ignição do motor remotamente, além de informações sobre o estado do veículo. Também oferecem soluções semelhantes a Volvo e a BMW.

