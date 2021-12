Equinox promete repetir sucesso do Captiva

Rodrigo Mora

A Chevrolet lançou o SUV Equinox na última semana com grandes chances de repetir o sucesso do Captiva, seu antecessor. Acomodados dentro de um carro de linhas elegantes e atraentes estão uma lista de equipamentos robusta e um desempenho sem igual na categoria.

O preço de R$ 149.900 põe na mira rivais de respeito: Peugeot 3008, Hyundai New Tucson, Jeep Compass e até o Audi Q3 – único entre os SUVs premium a praticar a mágica de se manter abaixo da barreira dos R$ 150 mil.

SUV de maior sucesso da Chevrolet no mundo, o Equinox tem 4,65 metros de comprimento, 2,73 m de entre-eixos e carrega 468 litros no porta-malas. Na comparação com o Compass – assumidamente o rival direto do Equinox, não por acaso o líder de vendas nesse segmento pouco acima dos SUVs compactos –, são 4,42 m, 2,63 m e 410 litros, respectivamente. Um dos seus principais apelos, portanto, é acomodar famílias adequadamente.

Motor de Camaro

Outro argumento de bastante apelo é o desempenho. Sob o capô está o mesmo motor que o Camaro de entrada usa nos EUA, um 2.0 turbo (gasolina) de 262 cv e 37 kgfm de torque, que garante corpos colados nos bancos a cada investida no acelerador. Força similar só será encontrada em categorias superiores, acima dos R$ 200 mil. O câmbio automático de nove marchas é um tanto lento para tanta vontade do motor, mas é suave nas trocas. A tração é integral.

Apenas a versão Premier será vendida. Inédita no Brasil, designa os modelos topo de linha mundo afora, acima da habitual LTZ. A lista é extensa: sistema de frenagem automática de emergência (caso o veículo esteja trafegando entre 8 km/h e 80 km/h e detecte a iminência de uma colisão frontal sem qualquer reação do condutor, um alerta é acionado e os freios são ativados automaticamente na tentativa de evitar ou mesmo reduzir a severidade do acidente), pré-ativação dos freios (assim que o motorista tira o pé do acelerador, as pinças se aproximam dos discos), alerta de esquecimento de pessoas no banco traseiro, alerta de colisão frontal (com direito a trepidação no banco do motorista), controles de estabilidade e tração e seis air bags são os principais representantes no quesito segurança.

Quanto à tecnologia, também há fartura: abertura elétrica da tampa do porta-malas por sensor de movimento, sistema emissor de ondas sonoras contrárias às do motor, para cancelar ruídos vindos dele; banco do motorista com ajuste elétrico e memória, sistema de som da marca Bose, sistema OnStar de concierge, central multimídia com Android Auto e Apple Car Play e quatro entradas USB. Ar-condicionado de duas zonas, faróis full-LED, teto-solar panorâmico elétrico, sistema de estacionamento semiautomático para vagas paralelas e perpendiculares completam a lista.

"Projetamos o Equinox para que ele fosse a principal referência da categoria e para que ocupasse nossa vitrine tecnológica, ao lado do Camaro. O Equinox chega para agregar ainda mais valor à marca Chevrolet, e, no segmento de SUVs, imagem de marca é quesito fundamental para a decisão de compra", explica Carlos Zarlenga, presidente da GM Mercosul.

De agora a 31 de dezembro, a marca espera emplacar 700 unidades do Equinox, que virá do México. A meta mensal para 2018 será ajustada a partir do cumprimento ou não desse objetivo.

