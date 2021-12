Equinox mais competitivo

Os utilitários esportivos devem fechar o ano como o segmento que mais cresceu no país. Com expectativa de fechar 2019 com alta de 9% entre automóveis e comerciais leves, essa categoria de veículos avança mais que o mercado: 16,3%, considerando o acumulado das vendas entre janeiro e novembro de 2019 (538.173 unidades emplacadas de SUVs), ante o mesmo período de 2018 (462.723).

O Equinox, por sua vez, mantém-se bem abaixo dos SUVs mais vendidos e teve, apenas com a versão 2.0, uma leve queda de vendas. Enquanto em 2018 emplacou no acumulado de janeiro a novembro 4.636 unidades (com 1% de participação de mercado), este ano viu seu market share cair a 0,78% – foram vendidos nesses 11 meses 4.217 modelos. Para se ter ideia, o Jeep Renegade (líder) vendeu entre janeiro e novembro 63.022 unidades; o Compass, 54.524; e o Hyundai Creta, 50.837.

Com mais produtos no mercado (leia-se Volkswagen T-Cross e Chery Tiggo 5, entre outros reestilizados e novas versões) e, assim, vendas mais pulverizadas, a Chevrolet amplia seu portfólio para melhorar as vendas na faixa dos R$ 130 mil. A novidade é que o SUV Equinox passa a ter opção com motor 1.5 turbo em três versões entre R$ 129.990 e R$ 154.990, que se juntam ao modelo 2.0, em única versão que custa R$ 162.990.

Fomos conhecer a nova motorização do SUV na pista de durabilidade do campo de provas da General Motors, em Indaiatuba. O percurso escolhido é repleto de pisos que maltratam o carro: buracos, paralelepípedo, irregularidades, valetas, com curvas e subidas. Deu até dó rodar com o Equinox, mas o SUV foi bravo e encarou bem esses castigos. O motor 1.5 turbo somente a gasolina gera 172 cv de potência a 5.600 rpm e 27,8 kgfm de torque, a 4.500 rpm, acoplado à transmissão automática de seis velocidades, é suficiente para seus 1.550 kg, com retomadas satisfatórias. Afinal, não se trata de um esportivo, e sim de um SUV familiar.

Levado ao limite nessa pista, o Equinox mostra bom acerto e equilíbrio na suspensão. Mesmo fabricado no México, é mais confortável do que rivais produzidos no Brasil. Com esse motor, a versão Midnight tem tração dianteira, e a Premier, integral sob demanda.

No consumo, outro dado bastante considerado por aqui, o SUV Chevrolet faz, conforme medições do Inmetro, 11,7 km/l na estrada e 9,5 km/l na cidade.

De acordo com Rodrigo Fioco, diretor de marketing de produto da GM América do Sul, a montadora não viu necessidade, em função da demanda, de desenvolver a tecnologia flex para esta versão, que vem importada do México.

Três versões com motor 1.5

A versão Midnight é a que mais chama a atenção. De apelo mais esportivo, tira um pouco da sobriedade dos demais modelos, com rodas de aro 19 polegadas pintadas de preto e acabamentos interno e externo escurecidos, como a grade pintada de preto e faróis de neblina com máscara negra. A Midnight (por R$ 131.990) é baseada na versão LT (a R$ 129.990), que já vem com ar-condicionado dual zone, air bags frontais, laterais e de cortina, acendimento automático dos faróis de xenônio, banco do motorista com ajustes elétricos, chave presencial, MyLink 8” com GPS, rodas de aro 18”, sensor de estacionamentos dianteiro e traseiro e Onstar.

A versão Premier (por R$ 154.990) traz os itens da LT e acrescenta alerta de colisão e de pedestre com frenagem ativa, alerta de ponto-cego, assistente de permanência na faixa, assistente de estacionamento automático, carregador wireless de celular, memória do banco do motorista, som premium Bose, rodas de 19”, teto solar panorâmico e tração integral.

Com 4,65 metros de comprimento, 1,84 m de largura e 1,70 m de altura, o Equinox é um SUV familiar, confortável e urbano. Por dentro, o entre-eixos de 2,72 m permite acomodar bem três passageiros atrás. O porta-malas transporta 468 litros e rebatendo o banco traseiro chega a 1.627 l.

2.0 turbo

Para quem prefere mais potência, há a já conhecida opção de motor 2.0 turbo que rende 262 cv, acoplado ao câmbio automático de nove velocidades e tração integral. Essa opção topo de linha, por R$ 162.990, traz tudo o que a Premier 1.5 já oferece e agrega sistema Start/Stop, escapamento duplo com ponteira cromada, sistema de redução de ruído externo e grade ativa do radiador (sistema que abre e fecha conforme temperatura, velocidade e uso do ar-condicionado, o que contribui para redução de consumo e emissões).

Com a nova motorização 1.5 no Equinox, a General Motors fecha 2019 cumprindo a meta de lançar 11 veículos entre novos modelos e versões. Para 2020, reforça que serão sete novidades, com destaque aos SUVs. Um deles será o novo Tracker.

