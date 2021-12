Entrega esportividade e requinte

A chegada do SUV grande Edge marca a estreia da assinatura ST (de Sport Technologies) da Ford no Brasil. Reestilizado, ele retorna ao país depois de alguns anos “sumido”. Nos emplacamentos da Fenabrave, seu último registro é de 1.030 unidades comercializadas em 2015. Depois disso, não há dados de vendas.

Apresentado no Salão do Automóvel do ano passado e desde então com pré-venda, o Edge é importado do Canadá em versão única por R$ 299 mil, sem opcionais. Seu preço, contudo, o coloca próximo de SUVs de primeira grandeza. Certamente quem tem esse montante vai compará-lo a um BMW, Audi, Land Rover, Jaguar, Volvo e até Porsche. A aposta da Ford agora é o apelo esportivo, tanto no pacote ST como no desempenho e componentes que a marca garante serem tecnologias desenvolvidas nas pistas.

O visual, de fato, está mais agressivo. Sob o capô este Ford ostenta um motor V6 2.7 EcoBoost biturbo que gera 335 cv e poderosos 54 kgf-m de toque a 3.000 rps. O conjunto ainda conta com transmissão automática de oito marchas (com opção de trocas por shift paddles) e tração inteligente nas quatro rodas. Apesar de seus 2.116 quilos, o utilitário esportivo leva 6,2 segundos para sair da imobilidade e atingir 100 km/h.

Para economizar combustível, o Edge conta com sistema Start-Stop, que o desliga em paradas de semáforo e congestionamentos. Tanta esportividade também tem suas desvantagens. Só movido a gasolina, faz 7,3 km/l (cidade) e 9,4 km/l (estrada).

A tração AWD distribui automaticamente o torque em duas ou quatro rodas conforme as condições de rodagem. A suspensão ganhou molas mais rígidas, barra estabilizadora dianteira maior e amortecedores traseiros monotubo. O centro de gravidade também foi rebaixado para aumentar o controle da carroceria e a estabilidade em curvas.

Farto em motor e potência, este Ford também tem dimensões generosas – 4,79 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,73 m de altura e 2,85 m de entre-eixos. O espaço interno, de 5 lugares, é amplo e o porta-malas (com abertura e fechamento automático do porta-malas sem as mãos) acomoda 602 litros.

Os faróis full LED foram redesenhados assim como a capô e a nova grade. Novos vincos e saias laterais realçam a musculatura da carroceria, junto com as rodas de 21” com acabamento em preto, calçadas em pneus 265/40. A esportividade é reforçada ainda pelo teto solar panorâmico, a dupla ponteira de escapamento e o engate.

Conforto

Por dentro, os bancos têm revestimento parcial em couro e camurça. Os da frente podem ser refrigerados e aquecidos e possuem 10 ajustes, com memórias – inclui as posições de retrovisores e volante (altura e profundidade). Quem vai atrás também conta com aquecimento no banco, que pode ser reclinado. O ar-condicionado digital possui saídas individuais para motorista e passageiro.

A chave com sensor de presença permite acesso inteligente, partida por botão e acionamento do motor por controle remoto. A central multimídia Sync 3, com tela sensível ao toque de 8”, dispõe de comandos de voz em português para áudio, telefone, ar-condicionado e navegação, com mapas do Brasil, além de controles de áudio no volante. O sistema de som conta com 12 alto-falantes e DVD com telas no encosto de cabeça dos bancos dianteiros.

Complementado o pacote de conectividade, o sistema é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, traz sistema AppLink para acesso a aplicativos, conexão Bluetooth, duas entradas USB e a Assistência de Emergência, que faz ligação automática à central do Samu, em caso de acidente com acionamento dos air bags ou corte de combustível, tudo por meio de um celular pareado.

Outras soluções tornam a condução e utilização no dia a dia mais prazerosa. O motorista pode contar com a facilidade do estacionamento automático e do assistente de partida em rampa. Completam a lista o monitoramento de pressão dos pneus, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva, freio de estacionamento elétrico, quatro pontos de força 12 V e uma tomada de 110 V. Tão necessário, o carregador para celular dispensa fios, já que funciona por indução e alcança eficiência de 70% comparado ao carregamento via cabo.

A segurança do Edge ST possui um pacote de tecnologias chamado de CoPiloto 360. Inclui desde monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado, auxiliar de manobras evasivas, sistema de permanência em faixa a alerta de colisão com assistente autônomo de frenagem e câmera de ré.

Piloto automático

O piloto automático adaptativo agrega radar e câmera para manter uma distância definida do veículo à frente, monitorando e ajustando a velocidade. O sistema pode desacelerar e até parar totalmente o veículo.

Mas isso não é tudo. De segurança ativa, entre os itens que evitam um acidente, o SUV possui controle eletrônico de estabilidade e tração, anticapotamento e controle de torque em curvas AdvanceTrac. Se tudo isso não for suficiente, serão acionados oito air bags (dianteiros, laterais, de cortina e joelhos).

