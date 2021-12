Entrar na lama tem lá suas regrinhas

Espirito aventureiro e de liberdade resume os amantes de trilhas off-road. Em automóveis altos e de tração nas quatro rodas, eles se divertem e colocam literalmente os carros na lama. A ordem é enfrentar os obstáculos nos terrenos mais complicados possíveis. E se por acaso atolar, nada de desistir: sai do atoleiro e taca-le pau nesse carrinho!

Entre os mais indicados, estão o nacional T4 (Troller) e os valentes TR4 (Mitsubishi), Vitara e Grand Vitara (Suzuki) e Tracker (Chevrolet). Além destes, há ainda os imbatíveis Bandeirante (Toyota), Willys (Jeep) e Defender (Land Rover).

Em um desses modelos, é possível incorporar alguns componentes básicos para enfrentar as trilhas off-road. Instale um jogo de pneus lameiros, os conhecidos MUD com perfil a partir de aro 15 e na medida 225 em diante. O trilheiro de primeira viagem não precisa ter apenas o carro. A disposição é algo que ele sempre vai usar.

Para aproveitar, é preciso estar com o veículo em dia - ou seja, a revisão deve estar em ordem e os componentes mecânicos bem revisados e funcionando.

O kit básico da transformação 4x4 inclui guincho instalado no carro, cinta adequada para o peso do veículo, manilhas e um rádio VHF. Assim, o carro - e naturalmente, o dono - estará apto para fazer uma trilha.

Os aventureiros de plantão devem saber que não basta apenas equipar o carro 4x4. A brincadeira tem limites e quem deseja participar de outras aventuras deve seguir à risca algumas normas de segurança. Antes de tudo, um bom passeio 4x4 é aquele em grupo. Nada de aventuras solitárias, até porque nem dá para contar vantagem se não tiver pelo menos duas ou três testemunhas.

O jipeiro deve seguir uma rígida lista de segurança. Não vá ao passeio 4x4 sem levar cinta, manilhas, guincho, snorkel e rádio VHF. Eles são os "salvadores" dos atoladores de plantão.

Trilhas Para entrar e sair da lama, é necessário um cuidado especial. Os mais experientes gostam de fazer um levantamento da trilha. Assim, o risco é medido e não há tantos problemas de quebras dos carros e dores de cabeça mais fortes. Sem os cuidados necessários, a trilha que era para ser divertida pode se transformar em horas e horas de complicação até a retirada do carro do atoleiro.

Antes de enfrentar um lamaçal com seu 4x4, verifique primeiramente quais são as condições do solo. Existem diferentes tipos de trilhas e cada uma requer uma atitude adequada. Não exagere nas aceleradas nem tampouco force o carro em um trecho de lama. Para quem entrou e ficou, basta engatar o 4x4 reduzido e dosar o pé no acelerador. Não saber sair da lama pode ser um risco. As aceleradas excessivas podem deixar você literalmente parado. A consequência mais leve é a "queima" da embreagem. Ai, não tem outra: você terá que ser rebocado.

Mesmo que, no calor da emoção tais orientações pareçam difíceis de seguir, é aconselhável inspecionar a pé o que se tem pela frente. Esta é a orientação de Wagner Almeida, conhecido como Guará em um dos grupos mais tradicionais de off-road do Brasil, o Toyers.

Conferir os detalhes e as possibilidades da trilha, é uma norma básica no 4x4. Entre as checagens, é bom saber a profundidade da água no riacho e o local exato da terra firme, por exemplo. Saiba a distância do trajeto, limites das valetas e a inclinação exata da subida como também da descida. Mas trilha boa é com emoção e, segundo Guará, os imprevistos acontecem, e eles surgem para ser "vencidos" - ou melhor, transpostos em um carro 4x4.

