Entenda seu pneu por completo

Além de enriquecer o visual deixando o automóvel mais esportivo, o pneu é um item de segurança que interfere no comportamento do carro. Qualquer descuido pode trazer problemas, riscos, defeitos mecânicos que influenciam na dirigibilidade e no consumo da gasolina. Por isso, para evitar complicações, é necessário conhecer bem o seu pneu e o primeiro passo é entender o que significa o conjunto de letras e números que diferem cada modelo.

Decifrar tais códigos pode ajudar na escolha, mas não é suficiente: o proprietário também precisa saber que tipo de pneu e roda são adequados ao seu automóvel. Os números presentes nos pneus e também no manual do proprietário indicam, por exemplo, as dimensões, o tipo de construção, as características de desempenho e até a velocidade máxima e o peso de carga do veículo.

A medida comum na maioria dos pneus do mundo consiste do tamanho da parede do pneu comparado com a largura e o raio. Exemplo: um pneu Bridgestone 165/ 70 R13 91V significa que 165 corresponde a largura em milímetros, 70 a altura da parede do pneu e 70% da largura, e então a altura seria 122,5 mm. O número 13 é o diâmetro do pneu, neste caso 13 polegadas, e R significa que o pneu é radial.

O 91V compõe uma tabela em que especifica o índice de carga do pneu (neste caso, 519 kg) e o máximo em km/h, suportado pelo composto. Da letra H para cima o veículo pode chegar a 240 km/h. É possível encontrar também no pneu a idade e data de fabricação. A palavra DOT (Department of Transportation) informa que o pneu está conforme os regulamentos. Em seguida estão duas letras e o número que representa a fábrica onde foi produzido. Depois há quatro números que indicam quando foi produzido. Exemplo: DOT AX 1014 (produzido na décima semana do ano de 2014).

Cada carro tem um modelo específico de pneu e é baseado nas especificações deste modelo de fábrica que um novo pneu deve ser escolhido para o veículo. A variedade de pneus esportivos e de alta performance cresce a cada ano. No mercado, as marcas tradicionais (Continental, Pirelli, Michelin, Bridgestone, Firestone, Yokohama, Goodyear, dentre outras) lançam quase que mensalmente novos pneus.

Willian Merces, consultor de vendas da Pneus Iguatemi (Bridgestone), contou que para carros como Chevrolet Celta e Fiat Uno podem ser usados pneus 165 / 70 13 ou 175 /65 14 que custam R$ 149,90. Para modelos como Citroën C3 e Nissan Livina, o indicado é um 185 / 60 15 que sai por R$ 284. Para os sedãs maiores como Honda Civic e Toyota Corolla o melhor pneu é o 205/5516 de R$ 245,90.

A revenda Conticar (Continental) indica a troca dos pneus originais por outros de perfil esportivo ou de alta performance, desde que o dono do veículo mantenha o diâmetro do conjunto roda/pneu. Entre as opções, é indicado o pneu 175 / 70 R14, que custa R$ 210 (cada). Já o SSR Run Flex 225/45 R17 - R$ 1.150, pode cair bem em sedãs como o Volkswagen Jetta e o Mercedes-Benz Classe C.

Entre os tipos de pneu estão ainda os on-road (predominante em asfalto), off-road (de utilização em estradas de terra, lama e para realizar trilhas) e misto (ideal para os dois tipos de solo). As diferenças começam já na parte visual. "Os pneus off-road contam com uma banda de rodagem mais espaçada, sulcos mais largos e carcaça reforçada. Já os do tipo on-road possuem sulcos menores que aumentam a área de contato com o solo", explica Rita de Cássia Santos, da Minas Pneus.

