Encontro de Fuscas será nos dias 15 e 16 de novembro

O município de Lauro de Freitas será agitado por besouros nos dias 15 e 16 de novembro. Não, não são os insetos que prometem aportar no local e sim os clássicos Fuscas. É que a Praça Central de Lauro (em frente à Igreja Católica) irá abrigar, das 9h às 18h, o 6º Encontro Nordestino de Fuscas e Carros Antigos.

A organização está sendo feita pelo Clube do Fusca da Bahia. O presidente do grupo, Odi Amorim, contou que haverá uma variedade grande de modelos do charmoso carro da Volkswagen."Estarão presentes mais de 100 Fuscas, de vários anos e tipos diferentes, incluindo alguns modificados. Convidamos, por exemplo, o proprietário do Fusca mais antigo do Brasil, que data de janeiro de 1949 e é um legítimo alemão", disse.

Para participar, é preciso levar dois quilos de alimentos não-perecíveis, que serão doados às obras assistenciais da Igreja Católica de Lauro de Freitas.

Além do Clube do Fusca, confirmaram presença outros grupos de antigomobilismo, como o Veteran Bahia e o Clube do Opala da Bahia. O 6º Encontro, que teve edição passada realizada em Petrolina, Pernambuco, será animado por bandas de rock, axé e pagode.

"Só comparecendo para conferir de perto os Fuscas e a animação do evento", convida Odi.

História

O Clube do Fusca foi fundado em agosto de 1992, por amigos do bairro de Brotas. O membro fundador foi Edson Bortoleto, o 1º presidente, seguido de Odi, Emerson Sena e o atual Odi, no seu segundo mandato. Hoje são 80 associados cadastrados, que realizam atividades como eventos beneficentes, passeios, encontros semanais, mensais, fusca-lavagem e ajuda aos proprietários de fuscas e derivados na manutenção e conservação da espécie.

adblock ativo