Encontro de antigos reunirá modelos como um Ford 1931

Os carros antigos, definitivamente, chamam a atenção. Seja pela familiaridade ou pela curiosidade, é só aparecer um modelo clássico que alguém tenta dar uma olhadinha. Se você é desses, anote na agenda: neste sábado (21), haverá um encontro de antigos em Lauro de Freitas.

O evento será o lançamento da regional do Veteran Car Club - Bahia no Litoral Norte. "Faremos a posse de Ricardo Valladares como diretor da Regional e, às 12h, haverá uma feijoada para comemorar", conta Antônio Gouveia, diretor social e coordenador de eventos do clube.

Estarão presentes na festa modelos como Opalas, Miura, Fuscas, veículos tunados, motos e até um Ford 1931. De acordo com Gouveia, são mais de 200 associados do Veteran atualmente na Bahia, com, no mínimo, 400 automóveis.

Além disso, haverá a apresentação da campanha Paz no Trânsito. "Estes automóveis remetem a uma época em que havia mais respeito, mais consideração e mais calma no trânsito. Como os modelos atraem as pessoas, queremos utilizá-los como uma ferramenta para pedir cautela e atenção", explica Ricardo.

Outubro

O Veteran realiza um encontro mensal no primeiro final de semana de cada mês, no Parque da Cidade. Mas a edição de outubro será diferente. "Pela primeira vez, trocamos o local. Com o tema '2º Encontrão Automotivo da Bahia', chamamos todos os grupos de veículos do Estado e vamos nos reunir no 3º estacionamento do Shopping Bela Vista", fala Gouveia.

A alteração não foi um acaso: a festa será realizada em dois dias, em vez de um somente. Assim, acontecerá nos dias 5 e 6 de outubro.

Nordeste

O Encontro do Nordeste de Automóveis Antigos acontece cada ano em um estado diferente da Região. Participam não somente carros do Nordeste, mas do Brasil inteiro, com mais de 200 clássicos do antigomobilismo.

Neste ano, o evento, que está na 9ª edição, será realizado no Hotel Portal de Gravatá, em Gravatá - Pernambuco, entre os dias 15 a 17/11. Já no ano que vem, está confirmado em Salvador, após seis anos desde a última vez (em 2008).

"Como em 2014 haverá a Copa do Mundo, há uma possibilidade de mudarmos a época. O Encontro acontece normalmente em novembro ou dezembro, mas estamos estudando a viabilidade de ser em julho", revela Gouveia.

