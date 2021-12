Empresas oferecem seguro para motos

Antes de investir na compra de uma moto, pense em como vai proteger seu patrimônio. O seguro para motoclcietas garante o ressarcimento do condutor em situações inesperadas, como o de colisões, sinistros, incêndio e danos a terceiros. O plano de cobertura do seguro e o preço dependem das características da moto, do perfil e da necessidade do cliente.

De acordo com o presidente do Sindicato de Seguro da Bahia (Sincor), Wanderson Nascimento, o valor do seguro é calculado conforme o risco que o assegurado representa a seguradora e pode variar bastante para cada condutor.

Na contratação, é avaliado dados estatísticos sobre a incidência de sinistralidades nas regiões onde a moto vai circular, o preço de reparo para cada modelo e o perfil do condutor."O seguro é um contrato de boa fé. A pessoa deve prestar informações verídicas ao corretor de seguros, até para não perder o direito de ressarcimento de prejuízos", alerta Nascimento.

Custo

O especialista em seguro Mário Almeida, da Nossa Corretora de Seguros, explica que o preço do seguro de motocicleta varia muito. Em média, custa de R$ 1.300 a R$ 3.000. E o pagamento pode ser feito à vista, boleto ou carnê, débito em conta-corrente e cartão de crédito, é ofertado a opção de parcelamento do valor em até quatro vezes, sem juros.

Valdir Bispo, 23 anos e estudante de educação física, tem uma Yamaha Fazer 250, modelo 2015, e contratou o seguro assim que adquiriu a motocicleta. "A minha moto custou R$ 13 mil e contratei o seguro para garantir maior tranquilidade. No primeiro ano, paguei R$ 1.500 e, hoje, pago R$ 1.380", conta ele, que usa o veículo apenas para lazer e possui garagem para guardar a moto.

Em Salvador, apenas três seguradoras oferecem planos de seguro para motos: Sul América, Porto Seguro e Mapfre. O corretor de seguros Emanuel Costa, da Assistência Completa de Seguros, explica que o motivo da oferta limitada de seguros para motos tem a ver com a alta incidência de furto e roubos. Além disso, a moto é muito usada para trabalho, e isto causa maiores riscos e danos. O plano de cobertura de prejuízos básicos do seguro inclui ressarcimento em caso de colisões, sinistros, incêndio e assistência 24H (serviço de reboque). Conforme as necessidades da pessoa, o corretor de seguros apresenta planos adicionais, como a de danos físicos e materiais a terceiros e ainda assistência 24H para viagens longas.

O diretor de produto de automóvel do Grupo Segurador Banco Brasil e Mapfre, Sérgio Barros, indica planos de seguro que atendam ao dono da moto. Cada modelo de motocicleta e a forma do uso do veículo devem se encaixar num tipo de plano. "Há diferentes necessidades", indica Barros.

A cobertura da moto deve ser renovada anualmente. Caso o assegurado não utilize nenhum tipo de ressarcimento, ele tem direito a uma bonificação, que garante até 10% de desconto no valor do seguro.Para Eduardo Scartezini, da Porto Seguro na Bahia, o seguro é um item indispensável para carro e moto. Para ele, o seguro de moto deve estar no orçamento anual do dono do veículo. "Isso evita gastos surpresa", ressalta.

