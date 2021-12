Empresa pede isenção de impostos de carros elétricos

A Vez do Brasil, empresa de Curitiba que tem a missão de produzir veículos com emissão zero de poluentes, quer conscientizar a população sobre a importância deste tipo de automóvel. Para isso, lançou uma campanha no Facebook para que os carros elétricos tenham isenção ou diminuição de impostos. Ele é o único com zero ruído e zero emissão de poluentes, importantes para o meio ambiente.

A empresa está na última fase de captação de recursos, para que possa iniciar a construção da unidade piloto. O carro possui tecnologia 100% brasileira, autonomia de 100 km e poderá ser abastecido em qualquer tomada 110V ou 220V.

São dois tipos de veículos elétricos, batizados de SEED: os City Car e os Utilitários. O consumo é cinco vezes menor se comparado a um carro Flex.

Para participar, é necessário ter um perfil na rede social e compartilhar as imagens da campanha.

