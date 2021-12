Embate dos chineses Celer e J3 Sport

A JAC Motors e a Chery são as fabricantes chinesas com o maior leque de opções de veículos no Brasil. No início deste ano, a Chery iniciou as vendas do hatch Celer, modelo que chega para brigar com o J3, veículo que já emplacou 8.118 unidades ao longo de 2012 no País.



Recentemente, a JAC reforçou a equipe com o J3 S, a versão com visual esportivo do hatch. Por enquanto, o modelo não aposenta o J3, reforçando assim a briga das chinesas "brasucas" - as duas já anunciaram seus investimentos para suas fábricas em território brasileiro.

Colocamos no ringue os novíssimos Celer e J3 Sport. Ao contrário do original J3 com seu motor gasolina 1.3 16V VVT, de 108 cavalos, a versão Sport do hatch da JAC já vem com o propulsor 1.5 JET Flex, de 127 cavalos, o mesmo que equipa o sedã médio J5 e que dispensa o uso do tanquinho da partida a frio. Assim, desbanca de cara o Celer 1.5 16V flex, que gera 108 cavalos acoplado também ao câmbio manual de cinco marchas.

Desenho moderno



Mas é bom lembrar que a esportividade está mais no visual do que nos rampantes de aceleradas e ultrapassagens. Tanto o J3 S 1.5 Jet Flex (R$ 37.490) quanto o Celer 1.5 flex (R$ R$ 35.990) são hatchs de visual moderninho e desenhados por estúdios italianos de design.

A JAC Motors contratou os trabalhos do renomado estúdio Pininfarina. Para não perder a pose, a Chery manda desenhar seus carros no Torino Design, um dos mais importantes da Europa. Assim, ninguém pode reclamar que o carro é estranho, feio ou esquisito.

O J3 S exibe faixas laterais em alusão ao mundo esportivo como, também, interior caprichado, soleiras com toques cromados e rodas em alumínio com pneus 185/60R15.

Mas as linhas do Celer são arrojadas e dão a impressão de que o carro é bem maior em relação ao hatch da JAC Motors. Na fita métrica, o Chery é realmente um pouquinho maior - são 4,13 metros de comprimento, 2,52 m de entre-eixos, 1,68 m de largura e 1,49 metro de altura. Tem vantagem milimétrica de 16 cm (comprimento), 12 cm (entre-eixos), 3 cm (largura e 2 cm (altura). É pouco, mas faz diferença no espaço interno para ocupantes e no porta-malas - 380 litros do Celer e 346 litros do J3 S.

Para reforçar a boa relação com o consumidor, a garantia de fábrica é extensa para os dois chineses - são seis anos para o J3 S e cinco anos para o Celer.

No quesito equipamentos de série, os dois também usam um bom recheio para agradar. Importado da unidade de Wuhu, na China, o Celer é um carro completo. Traz direção hidráulica, ar-condicionado, travas elétricas e vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico, ajustes do banco do motorista, de altura do farol e de posição na coluna de direção, além de relógio digital, sistema de som com CD Player MP3 com entrada USB, rádio AM/FM e antena integrada ao para-brisa. Inclui ainda travamento das portas a distância, air bags frontais, freios ABS com EBD e faróis de neblina.

O J3 Sport é feito em Hefei e traz tudo isso também, além de motor mais potente e detalhes no interior, mesmo não sendo de alto padrão. Possui iluminação do painel de instrumentos (cluster e rádio com CD player) com tom avermelhado. Os bancos são de revestimento diferenciado. O motorista tem à disposição um pomo da alavanca de câmbio na cor preta (o do J3 1.3 é prata).

O Celer e o J3 S ficam atrás do Hyundai HB20, Chevrolet Onix, Fiat Palio e do próprio Volkswagen Gol. Conseguem brigar em visual, equipamentos de série e, principalmente, na garantia de fábrica com o Toyota Etios, Nissan March e versões mais equipadas do Fiat Uno.

Na briga dos chineses, o Celer usa o mesmo pneu do J3 S e mostra que sua suspensão, especialmente a traseira, ainda precisa de uma "tropicalização" para enfrentar, de fato, as avenidas mais esburacadas. O hatch da Chery bate seco nas passadas por buracos e por quebra-molas instalados em vias de bairros mais populares em Salvador. O J3 Sport, por sua vez, possui uma suspensão mais macia e absorve melhor os buracos. Entre os dois, o JAC está há mais tempo no mercado e já tem um histórico de revisão e cesta básica de peças de reposição. O Celer é um estreante.

