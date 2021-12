Em junho, mais uma revenda Chrysler em Salvador

A Rota Premium irá abrir mais três novas lojas na Bahia. De acordo com Paula Queiroz, gerente de marketing do grupo pernambucano, em junho, chega a revenda Carmel - das marcas Chrysler, Dodge, RAM e Jeep. Depois, abrem duas da Land Rover, uma no Rio Vermelho e outra em Lauro de Freitas.

Com isso, a atual loja do grupo, na avenida Juracy Magalhães Júnior, que une modelos Volvo com Land Rover, será somente destinada aos carros da marca sueca. "Hoje temos 52% do market share do segmento, disputando na Bahia com as marcas Audi, BMW e Mercedes-Benz. Com a chegada da Chrysler, esperamos subir entre 15% e 20%", revela Paula. Com a adição das três lojas, a Rota Premium será maior no mercado baiano do que no pernambucano, terra natal do grupo.

De acordo com a gerente de marketing, apesar das quedas de vendas no primeiro trimestre de carros importados, o mês de abril foi de recuperação. "Foi uma época muito boa. Vendemos 58 unidades na Bahia, sendo 52 em Salvador, unindo Land Rover e Volvo, e 8 em Barreiras, da primeira marca".

A loja Carmel ficará na Avenida General Graça Lessa (Vale do Ogunjá), local onde era o antigo prédio da Frutos Dias. Os dois pavilhões somam 140 mil m², com uma oficina e showroom com espaço para 8 carros. Para Paula, a previsão é de que, entre junho e o final de dezembro, sejam vendidos 125 automóveis, a maioria modelos da marca Jeep. Já para 2014, a gerente espera que sejam 240 carros, uma média de 20 por mês.

