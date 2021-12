Em agosto GM e Fiat comemoram

Agosto foi um mês atípico para o mercado automotivo, apontam dados de venda baseados no Renavam (registro nacional de veículos automotores), reflexo direto das vendas de automóveis e utilitários leves. No mês anterior, os SUVs só aparecem nas últimas posições entre os mais vendidos e a diferença nas vendas considerando as posições intermediárias da tabela é cada vez menor.

O Chevrolet Onix é caso atípico e segue como líder do segmento, vendendo mais que o dobro do segundo colocado, 21.763 unidades. Em segundo lugar, o Hyundai HB20 teve 10.589 unidades comercializadas e o Ford Ka ficou bem próximo, com 10.118 e o Gol mostra sua recuperação com 6.628 unidades emplacadas, deixando o veterano em quarto lugar. A GM tem a liderança entre os veículos comercializados uma vez que o Prisma ficou na oitava posição do ranking com 6.119 unidades deixando a montadora norteamericana com pouco mais de 27 mil veículos vendidos no mês anterior.

O meio dessa tabela tem diferença sutil entre os dados de venda com diferença média de 500 unidades. O quinto lugar ficou com o Volkswagen Polo, que vendeu 6.544 unidades em agosto e a sexta posição ficou com o Renault Kwid: 6.273 unidades no período. O Fiat Argo foi o sexto mais vendido do mês: 6.166 unidades. O primeiro utilitário esportivo a figurar na lista é o Compas, com 5.800 unidades e o décimo lugar ficou com o Hyundai Creta, com 5.277 unidades. A surpresa do ranking geral, considerando os 20 modelos mais vendidos de agosto, foi o Nissan Kicks, em 14º lugar com 4.792 unidades e o Toyota Yaris hatch que surge pela primeira vez no ranking com 4.091 unidades vendidas no mês anterior.

Utilitários

O segmento dos utilitários leves repetiu a tendência dos meses anteriores consolidando a Fiat na primeira colocação. Apesar de atrair o consumidor de SUVs, a caçamba da Toro a coloca como pickup, que emplacou 6.172 unidades em agosto. A Strada veio logo na segunda posição com 6.119 unidades. A Volkswagen Saveiro ocupou o terceiro lugar com 4.237 unidades deixando o quarto lugar para a Toyota Hilux (3.542 unidades) e o quinto para a Chevrolet S10 (2.645).

Toro emplacou 6.172 unidades em agosto

