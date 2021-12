Elétricos em alta

O grandioso Salão de Frankfurt, que vai até 22 de setembro, se esforça para não perder a soberania entre os eventos de carros, que tendem a se transformar nos próximos anos. Entre as marcas que preferiram não participar estão as do Grupo FCA (Fiat, Chrysler, Jeep), Toyota, Lexus, Subaru, Suzuki, Nissan, Mitsubishi, Kia, Peugeot, Citroën, Volvo, Alfa Romeo, Maserati e Ferrari, entre outras.

Dos lançamentos para o mercado europeu, os fãs de alto desempenho estão bem servidos. Entre os carrões que chegam às lojas está em exibição o Audi RS7 Sportback. Equipado com motorzão biturbo V8 4.0 de 600 cavalos, o RS7 ainda vem com a transmissão automática de oito marchas e tração Quattro. Embora a velocidade seja limitada a 250 km/h, o pacote opcional Dynamic aumentará sua máxima a 280 km/h e a 305 km/h na opção Dynamic Package. A Audi pode trazê-lo para o Brasil em meados de 2020.

Esportividade

Da série "superesportivos", o Lamborghini Sián FKP 37 homenageia Ferdinand Karl Piëch, ex-presidente da Volkswagen. O nome Sián significa um raio no dialeto bolonhês e o FKP 37 são as iniciais de seu nome e ano de nascimento. Serão produzidas apenas 63 unidades (todas já vendidas, nenhuma para o Brasil). Trata-se do primeiro híbrido da marca e também o mais rápido da Lambo já feito: seu V12 de 6,5 litros rende 795 cv mais os 34 cv de um motor elétrico de 48 volts, elevando a potência para cerca de 830 cv. Com isso, ele supera os 350 km/h de máxima e num piscar de olhos chega aos 100 km/h: bastam apenas 2,8 segundos.

Na tomada

A única japonesa no salão, a Honda nem surpreendeu com seu modelo "e", porque ele já era conhecido de outros eventos como protótipo. Agora esta é a versão definitiva. Com motor elétrico com opções de gerar 137 ou 156 cv, tem nas baterias carga para levá-lo a percorrer 220 km. Com uma carga rápida de 30 minutos ficará 80% carregado. Ele já será vendido em alguns países europeus e embora sem preço revelado estima-se na faixa de 30 mil euros.

Por menos que isso, a Volkswagen quer revolucionar o mercado de elétricos, anunciando aquele que será um "novo Fusca" em sua história, um elétrico mais acessível. E essa mesma plataforma dará origem a outros elétricos. A pré-venda do ID.3, que só chega às lojas no início de 2020, é um sucesso. Uma das apostas é vendê-lo em três opções de bateria: a mais simples lhe dá autonomia de 330 km. Outra, de 420 km. E uma terceira, 550 km. O motor promete ser esperto: 204 cv e velocidade máxima de 160 km/h. Em 30 minutos de carga rápida o ID.3 terá energia suficiente para chegar a 290 km. Nem o Honda nem o Volks têm previsão de vir ao Brasil.

