Elétricos avançam no Brasil

A cada salão de automóvel no mundo o mercado se impressiona com os avanços dos veículos elétricos. Em Genebra, ocorrido em março passado, por exemplo, chamou a atenção a quantidade de superesportivos, embora boa parte protótipos, movidos a eletricidade. No Salão de Xangai, realizado em abril na China, mais novidades desse segmento, alguns já prestes a chegar às ruas.

O Brasil ainda está engatinhando nessa tecnologia, todas vindas de fora. O Programa Rota 2030 apoia iniciativas em pesquisa e desenvolvimento, mas não há nada que sinalize para vantagens aos elétricos, de emissões zero. Apenas uma redução de IPI, atualmente de 25% que baixaria de 7% a 20% em híbridos e elétricos. Em muitos países, há alíquotas zero para esse tipo de carro.

Mas há outros obstáculos, além da falta de incentivo e alto preço. Autonomia, pontos de recarga e peso da bateria, entre outros, são desafios desde os primórdios dos carros elétricos. No Brasil, pelas contas da Anfavea (a associação que representa as montadoras) carros elétricos ou híbridos representam apenas 0,05% do total de veículos vendidos. Por serem “flexíveis”, os híbridos, que combinam motor a combustão com unidades elétricas já são mais conhecidos por aqui e muito em breve o país terá seu primeiro híbrido movido a etanol e/ou gasolina, com a chegada da nova geração do Toyota Corolla.

Campo de testes

Os desenvolvimentos são cada vez mais acelerados e já há boas notícias para esse incipiente mercado no Brasil. Por exemplo, a Audi começou a testar aqui, na semana passada, algumas unidades de seu primeiro SUV totalmente elétrico, o e-tron.

De acordo com a montadora, o elétrico passará por testes de compatibilidade com a infraestrutura local, avaliação de desempenho e autonomia em diferentes condições de temperatura e pisos mais comuns em solo brasileiro. A Audi do Brasil também promoverá algumas avaliações em parceria com empresas e estabelecimentos comerciais para ampliação do número de pontos de recarga.

O e-tron é um marco na história da marca, e o Brasil está na rota desse desenvolvimento. “É o primeiro veículo 100% elétrico produzido em série e comercializado para diversos mercados. Iniciar os testes do e-tron em território brasileiro é uma etapa muito importante no nosso planejamento de trazê-lo para o país”, disse Johannes Roscheck, presidente e CEO da Audi do Brasil.

O SUV da Audi é equipado com dois motores elétricos de emissões neutras de CO2. Uma nova geração da tração quattro – a tração elétrica nas quatro rodas – busca melhor aderência e dinâmica. O sistema oferece uma regulagem contínua e variável da distribuição ideal de torque entre os dois eixos – dentro de uma fração de segundo.

Suas baterias são capazes de levá-lo a rodar 400 quilômetros e recargas de boa parte de sua capacidade em estações rápidas levam 30 minutos. Outra vantagem é que o e-tron recupera a energia em 90% das desacelerações ao combinar o controle integrado de freios eletro-hidráulicos. Depois dos testes a Audi pode iniciar suas vendas no Brasil ainda este ano. Preço a definir.

BMW i3, mais autonomia

Quem quiser investir já num carro elétrico e tiver R$ 200 mil pode escolher um i3, que está em pré-venda pela BMW em grandes capitais, incluindo Salvador. A grande novidade é a extensão de sua autonomia, que segundo a marca chega a 440 quilômetros.

São três versões: BEV com preço sugerido de R$ 205.950; BEV Connected, que parte de R$ 229.950 e REX Full, por R$ 257.950. Em seu conjunto motriz, o compacto elétrico possui unidade que gera 125 kW (170 cv), tração traseira e câmbio CVT. Nas opções BEV a autonomia é de 335 km e o carro atinge velocidade máxima de 150 km/h.

Já na versão topo de linha REX Full, a autonomia no modo de condução puramente elétrico é de 290 km. Com a ajuda do extensor de autonomia (REX), que adiciona um motor movido a gasolina pequeno, de 647 cm³, o i3 roda mais 150 km, o que totaliza 440 km de autonomia. A velocidade máxima permanece a mesma: 150 km/h.

O novo BMW i3 tem dimensões similares ao antecessor, com 4 metros de comprimento, 1,8 m de largura, 1,68 m de altura e 2,60 m de distância entre-eixos. O tanque de gasolina tem capacidade de 9 litros e o porta-malas acomoda 260 litros de volume.

Mas a iniciativa de comercializar elétricos vai além do carro. Desde 2015 a BMW realiza parceria com grandes empresas para a instalação de pontos de carregamento de veículos elétricos e híbridos em postos de combustíveis, supermercados e shopping centers de capitais do Brasil.

Em julho de 2018 a BMW inaugurou um corredor com postos de carregamento de híbridos e elétricos ao longo da rodovia Presidente Dutra na rota Rio-São Paulo. É o que a marca chama de Mobilidade 360, com cerca de 110 pontos públicos de recarga pelo país. Se iniciativas como essa forem multiplicadas, todos os clientes ganham.

adblock ativo