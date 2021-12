Elas querem saber mais sobre carros

A médica Ângela Zanilute dirige há 30 anos; a administradora Lúcia Silva, há 32. Ambas têm em comum a paixão por carros e o desejo de aprender mais sobre assuntos relacionados ao mundo automobilístico. As duas participaram do curso Mecânica Básica para Mulheres, no Home Center Ferreira Costa, no último sábado (24).

Realizado em parceria com a Goodyear, o workshop reuniu dicas básicas de mecânica sobre sistema de rodagem, motor, suspensão, fluidos, dentre outros assuntos. Ângela e Lúcia sabem além do básico e por isso questionavam os instrutores acerca de outros detalhes.

"Eu gosto muito de dirigir, dirijo até ônibus. Eu gostei do curso, mas esperava que o conteúdo fosse mais aprofundado", comentou Lúcia. Ângela achou interessante se unir a outras mulheres em um sábado de manhã para falar sobre carros e aprender mais sobre mecânica. Sem receio de perguntar, ela questionou no meio da aula: "Pra que serve o radiador?".

Aprendeu que o radiador é a parte do carro responsável por fazer a troca de calor entre o ar e o líquido, a fim de manter a temperatura do chamado líquido de arrefecimento. O equipamento tem a função de impedir que o motor aqueça demais e tenha seu desempenho prejudicado.

Teoria e prática

O curso Mecânica Básica para Mulheres faz parte da programação que celebra 135 anos de atividade do maior home center do Norte e Nordeste. A Ferreira Costa está presente nos estados de Pernambuco, Bahia e Sergipe. "Essas noções são úteis para entender o funcionamento, itens e necessidades do veículo", comentou o gerente-geral da loja, Pedro Souto. O workshop foi dividido em dois momentos: a parte teórica, no auditório da Ferreira Costa, e a prática, no centro automotivo.

A instrutora da Goodyear, Maria Liz Fraga, deu uma aula sobre o sistema de rodagem dos veículos e dicas valiosas para a troca de pneus. Há três anos, ela ajudou a idealizar o curso e desde então pega a estrada, dirigindo, para dar aulas de mecânica às mulheres da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. "Até hoje, treinamos 450 mulheres, que buscam mais conhecimento, principalmente para se sentirem mais seguras no trânsito", afirma Liz.

Ela mesma não descuida da manutenção do seu carro e faz sempre um check-list antes de pegar a estrada. "Eu verifico calibragem dos pneus, faróis, luzes, óleo, pneu reserva etc.". Para finalizar, Liz dá alguns conselhos para as mulheres que dirigem.

