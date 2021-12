Edição limitada do Peugeot 208 chega por R$ 54.990

Para comemorar a chegada de mais um modelo no Brasil, o hatch 208, a Peugeot lançou uma edição especial: o 208 Premier. O veículo, limitado a 208 unidades, com conteúdo exclusivo, será entregue aos consumidores um mês antes do lançamento oficial do hatch, em 13 de abril.

O 208 Premier foi apresentado ao público no Salão do Automóvel de São Paulo, em outubro de 2012. Era possível, no estande da marca no evento e por meio de um site específico, participar de uma ação de inscrição.

Os interessados vão, agora, ser comunicados pela Peugeot dos próximos passos, que são: preenchimento de uma ficha cadastral para geração da nota fiscal e pagamento de um sinal de R$ 5 mil até o dia 21. O valor total deve ser quitado até 28/02. O modelo será entregue no dia 14/03, na concessionária indicada no momento do cadastro.

A edição conta com itens exclusivos, como cor especial fosca acetinada e rodas diamantadas de 16 polegadas, além de unidades numeradas no painel.

No interior, bancos esportivos de tecido e couro, pedaleira com aplique de alumínio, pomo da alavanca de câmbio com aplique cromado e alavanca do freio de mão em couro.

O pacote de equipamentos conta com teto panorâmico de vidro, ar-condicionado digital automático Bi-Zone e central multimídia com tela colorida sensível ao toque, com funções como: navegação GPS, computador de bordo, rádio, kit mãos livres com Bluetooth para celular e leitura de arquivos de música via conexão USB, entre outras.

Motorização

O 208 Premier é equipado com bloco 1.6 Flex 16V, que gera 122 cavalos de potência (etanol), a 5.800 rpm. O torque máximo é de 16,4 mkgf, a 4.000 rpm.

O motor ainda traz sistema FlexStart, que elimina o reservatório de gasolina situado no compartimento motor, descartando a necessidade do combustível para realizar a partida a frio.

