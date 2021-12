EcoSport Titanium perde estepe e fica mais caro na linha 2020

Uma das maiores polêmicas do SUV compacto EcoSport chega ao fim com o relançamento da linha Titanium, que acaba de chegar como modelo 2020. Perde o estepe pendurado à tampa traseira, o motor 2.0 de 176cv, ganha tecnologia run flat e fica R$ 3,3 mil mais caro.

No lugar do motor maior, a Ford equipou a Titanium com o já conhecido motor 1.5 Dragon de 137cv com 3 cilindros, e para remover o estepe recorreu à tecnologia run flat que permite a rodagem de até 80 quilômetros a até 80km/h, até que seja possível fazer o conserto. Além disso, há um kit de reparo incluído no porta-malas e os pneus ganharam sensores para monitorar a pressão. No evento de lançamento, a montadora demonstrou a durabilidade do pneu aplicando todo tipo de força nas laterais com uma furadeira. A ausência do estepe também foi adotada na Europa e nos Estados Unidos, onde o EcoSport é vendido.

A ausência do estepe também foi adotada na Europa e nos Estados Unidos

Conteúdo

Mesmo com a troca de motor, o EcoSport Titanium manteve a lista de equipamentos de série: controle de tração e estabilidade, kit multimídia Ford Sync com tela de 8” flutuante, sistema de som Sony, partida com botão e chave presencial, ar condicionado digital com função automática, bancos em couro, teto solar e sete airbags.

O kit multimídia Ford Sync tem tela de 8” flutuante

A versão de entrada SE está mais em conta e parte de R$ 78,9 mil, a Freestyle agora custa a partir de R$ 85,9 mil e a Titanium R$ 103,8 mil. O motor 2.0 fica somente na Storm que tem tração integral e não teve alterações no conteúdo mas sim no preço: R$ 108,3 mil

A avaliação completa será publicada na próxima edição do Autos, na versão impressa

adblock ativo