Ecosport Storm tem tração integral e visual renovado

Poucos meses depois de lançar a nova geração da Ecosport, A TARDE acompanha a chegada da versão Storm, que passa a ser a mais cara da gama combinando proposta mista e o motor 2.0 Directflex de 176cv (etanol) com duplo comando variável fabricado em alumínio. Com pacote completo, visual esportivado e preço de R$ 99,9 mil, o SUV compacto fabricado em Camaçari é vendido em regime de pré venda até 25/02 enquanto as primeiras unidades chegam em março. A Bahia será o primeiro estado a receber a Storm pela proximidade com a fábrica.

De olho no hiato existente entre o Renault Duster 4WD 2.0 com câmbio manual (não há oferta do automático) por R$ 89,4 mil e o Jeep Renegade Custom 4x4 Diesel por R$ 108,9 mil ou R$ 130,1 mil com pacote completo, o Ecosport Storm quer ser a melhor versão com tração integral e maior pacote de opcionais, para turbinar suas vendas hoje estacionadas em 2,3 mil unidades por mês. A Ford não fala em expectativas de venda para o utilitário esportivo.

Design é o atrativo

Visivelmente inspirado na Ford F-150 Raptor com grade projetada em relevo com o logo da versão, a Storm tem faróis de xenônio com máscara negra, a polêmica capa de estepe na traseira, rodas de 17 polegadas exclusivas da versão na cor grafite, grafismos e outros detalhes exclusivos na carroceria que deixaram um pouco carregado o visual e uma nova cor de lançamento: marrom Trancoso. O interior é idêntico ao da versão Titanium porém com revestimento preto nos bancos em couro e no teto e elementos na cor laranja queimado transmitindo requinte, segundo a Ford.

Será vendido em outras três cores, além da marrom Trancoso; preto Bristol, prata Dublin e branco Ártico.

Tração integral

Já conhecido, o motor 2.0 é mantido na Ecosport Storm. Diferente de um 4x4, o 4WD ajusta a tração automaticamente com resposta de 0,1s para oferecer mais ou menos força conforme o tipo de piso, útil em aclives, lama ou situação de chuva respeitando até 50% para as rodas na traseira.

Segundo a Ford, o sistema eletrônico é o mesmo da Escape, vendida nos EUA.

O sistema de tração 4WD tem controle de torque inteligente (ITCC), suspensão traseira independente Multilink e dianteira modificada com suspensão 17mm mais longa e molas recalibradas.

As impressões do veículo serão divulgadas em breve na versão impressa e na próxima semana no online.

adblock ativo